Kältepole Gloggnitz und Gaming mit -21 Grad.

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind heute größtenteils salznass bis trocken, im Raum Waidhofen an der Ybbs, Gaming, Scheibbs, Kirchberg an der Pielach, Mank, Lilienfeld und Pottenbrunn gibt es stellenweise Schneefahrbahnen.

Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel auf bis zu einen Zentimeter und im Mostviertel auf bis zu zwei Zentimeter. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrersattel, der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge und der L 5217 zwischen Kirchberg und Lilienfeld. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen.

Im Raum Neulengbach und Zistersdorf kommt es abschnittsweise zu Glättebildung, in Neunkirchen und Kirchberg an der Pielach gibt es stellenweise leichte Schneeverwehungen. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -21 Grad in Gloggnitz und Gaming und -8 Grad in Laa an der Thaya.