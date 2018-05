Insgesamt drei Wohnhäuser mit zwei Mal 18 Wohneinheiten sowie einmal 21 Wohneinheiten will die Alpenland in den nächsten Jahren hier am Scheibbsbachweg errichten. Die Bauarbeiten für das erste Wohnhaus direkt bei der Einfahrt von der Eisenwurzenstraße laufen bereits. Im Sommer 2019 soll dieses bezugsfertig sein.

| Eplinger