Der Dorferneuerungsverein Wolfpassing rund um Obmann Reinhard Käfer veranstaltete im Gasthaus Weginger am Samstag den traditionellen „Gschnas“. Nach dem Kinderfasching für die Kleinen am Nachmittag startete am Abend ein Fest, bei dem die Besucher in lustigen Verkleidungen Spaß hatten.