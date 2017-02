74 Mitglieder – so viele hatte der Modellbauclub Erlauftal in seiner 40-jährigen Vereinsgeschichte noch nie. Doch nicht nur deswegen befinden sich die Modellflieger rund um den seit drei Jahren im Amt stehenden Obmann Waldemar Pöchhacker so richtig im Höhenflug.

"Sehr gute Zusammenarbeit"

„Wir haben in den letzten Jahren dank der sehr guten Zusammenarbeit mit den Gemeinden Wolfpassing und Steinakirchen, den Nachbarn und Anrainern und der Bezirkshauptmannschaft auch bei unserem Flugplatz in Unterstampfing viel weitergebracht. Zum einen ist die Sportstätten-Widmung auf Schiene und zum anderen haben wir am 1 Hektar großen Areal, das wir von der Familie Berger gepachtet haben, fast 20.000 Euro investiert. Vom 50 Meter hohen Fangzaun über Begradigungen der Landebahn bis hin zu Aufbautischen im Startbereich“, schildert Pöchhacker.

"Interessenten herzlich willkommen"

Er ist mit seinem Vorstandsteam bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag im Gasthaus Stein für eine weitere zweijährige Periode gewählt worden.

Beim Flugplatz in Zarnsdorf wird sowohl mit Elektro- als auch mit Verbrennungsmotoren geflogen, wobei es für letztere genaue, mit den Gemeinden und Anrainern vereinbarte Flugzeiten gibt. „Interessenten sind bei uns jederzeit willkommen – übrigens auch jetzt im Winter. Da können wir dank des Entgegenkommens von Hans Zeller unserer Leidenschaft in der Purgstaller Sporthalle nachgehen“, sagt Pöchhacker.