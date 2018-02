Auch heuer gibt es wieder vieles zu erleben in der Kulturschmiede Gresten. Der erstmals dort abgehaltene Sportlerball, die traditionellen Faschingsveranstaltungen, wie der ÖAAB-Gschnas und der Kinderfasching der Kinderfreunde, machten den Anfang und nun stehen die Tore in der Fastenzeit für Neues offen.

Am Samstag, dem 24. Februar, um 20 Uhr spielen die Querschläger aus dem Salzburger Lungau in der Kusch auf und interpretieren alte Volkslieder im neuen Stil.

Bei der sehenswerten Modellbauausstellung des MFC Eisenstraße erwacht bei so manchen Männern das innerliche Kind. | privat

Von 10. bis 11. März präsentiert der MFC Eisenstraße seine Modellbauausstellung. Modellbaufans können Motorflugmodelle, Segelflugmodelle, Hubschrauber und Jets bewundern. Zusätzlich stehen Videovorführungen, Simulatorfliegen und eine Kinderbastelecke am Programm.

Freier Eintritt bei Zauberkabarett

Der Grestner Ortschef, Bürgermeister Wolfgang Fahrnberger geht am Freitag, 16., und Samstag, 17. März, seinem Hobby nach und wird zum Zauberer. Er tritt in die Fußstapfen von Miraculix und Copperfield und verzaubert als Zauberlehrling die Gäste um 20 Uhr mit seinem Zauberkabarett. Der Eintritt ist frei, Platzreservierungen sind im Gemeindeamt und in der Trafik Pointner möglich.

Schon bekannt in der Grestner Kulturschmiede ist Musiker und Kabarettist Christof Spörk. Er zeigt am Samstag, 24. März, um 20 Uhr sein neues Kabarettprogramm „Am Ende des Tages“ im Grestner Veranstaltungshaus. Infos und Karten unter 07487/2310-0.