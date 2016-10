Für die 22 Insassen des Regionalzugs 7012, der auf dem Weg von St. Pölten nach Scheibbs war, bleibt Mittwoch, der 19. Oktober, wohl immer in Erinnerung. Während der Zug aufgrund eines Haltsignals am Gleis stand, wurde er von fünf „Geisterwaggons“ gerammt. Schauplatz des Unfalls war direkt beim Betriebsareal der Brauerei Wieselburg in Nähe des dortigen Bahnüberganges.

Vier Personen wurden schwerverletzt, zehn weitere mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Einer der Verletzten ist Purgstalls Altbürgermeister Franz Ressl, der im NÖN-Interview über das Erlebte berichtet.

