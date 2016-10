In einem vom Landesschulrat NÖ angefertigten Empfangsfilm über die „Berufswelt NÖ“ werden die vielfältigen Bildungswege im Überblick dargestellt. Ein Bewerbungs-Check mit regionalen Personalexperten samt Videoaufzeichnung, ein Bewerbungstraining der Fa. DOKA GmbH und Workshops wie z. B. "Mauern" oder "Arbeiten mit Lebensmitteln" runden das Angebot ab.

„Messerallye“ und Tipps zur Studienwahl

Für Schüler gibt es außerdem die „Messerallye“, bei der 10 Fragen aus dem Bereich Aus- und Weiterbildung bei verschiedenen Ausstellern bearbeitet werden müssen, sodass ein Besuch bei der „SCHULE & BERUF“ sicher nicht langweilig wird. In den Seminarräumlichkeiten im Obergeschoß der Erlauftal-Halle (Halle 9) präsentieren sich am Freitagnachmittag bzw. am Samstagvormittag 8 verschiedene Schulen und Bildungseinrichtungen der Region.

Informationen für Erwachsene

In der Halle 8 wird das Messeangebot für Schulabgänger durch einen eigenen Messebereich für (angehende) MaturantInnen zum Thema Studieninformation abgerundet. In Kurzpräsentationen informiert etwa die Österreichische Hochschülerschaft über ihr Studienangebot bzw. Studienmöglichkeiten und gibt Tipps zum Studienstart bzw. zur richtigen Studienwahl.

Für Erwachsene und Interessierte an berufsbegleitender Aus- und Weiterbildung informiert das Netzwerk Bildungsberatung NÖ. Dieses gibt Auskunft über mögliche berufliche Weiterentwicklung oder Veränderung.

Friseurwettbewerb und Übungsfirmen

Am Freitag, 7. Oktober steht auf der Brücke in der Halle 9 der Friseurwettbewerb „Fantastische Welten“ auf dem Programm. Mit viel Phantasie und handwerklichem Können kreieren dabei die Teilnehmer am lebenden Damenmodell eine Hochsteckfrisur zum angegebenen Thema.

In der Aktivzone der Landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen in der Wieselburger Halle zeigen die teilnehmenden Schulen an allen 3 Messetagen ihre unterschiedlichen Schwerpunkte. Am Freitag präsentieren sich in der Halle 8 Übungsfirmen vom Francisco Josephinum bzw. vom Schulzentrum Ybbs HAK/HAS/IT-HTL. Weiters bieten die Lehrlingsexpertinnen Mag. (FH) Petra Pinker und Mag. Ursula Umfahrer-Pirker am Freitag halbstündige Workshops zu folgenden Themen an: „Lehrstelle gesucht - Wie soll ich es angehen?“ bzw. „Finde den Weg durch den Ausbildungsdschungel!“.