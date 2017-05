Der Gasthof zur blauen Traube in Göstling hatte am vergangenen Sonntag das letzte Mal geöffnet. Zahlreiche Stammgäste kamen nochmals, um Abschied zu nehmen.

So manche Träne wurde am vergangenen Sonntag vergossen, auch wenn es am letzten Tag im Gasthof zur blauen Traube aus wirtschaftlichen Gründen in der gemütlichen Gaststube noch einmal richtig rundging. Zahlreiche Stammgäste, Vereinsmitglieder der verschiedenen Vereine und Angehörige erschienen, um den Wirtsleuten Anna-Maria und Helmut Paumann Dank und Anerkennung für die jahrelange, freundliche Bewirtung zu zollen. Die Gasträume waren voll, es war kaum mehr Platz.

Der FC Raika Göstling übergab bereits am Samstag einen Geschenkkorb. „Als Verein finden wir es sehr schade, dass der Gasthof zur blauen Traube nun schließt. Der große Saal bot für unsere Mitglieder genügend Platz. Die Wirtsleute waren immer freundlich und man fühlte sich wie Zuhause“, sagte Daniel Puchner, Kapitän der Kampfmannschaft.

„Ich finde es sehr traurig, dass der Gasthof zur blauen Traube heute schließt." Thomas Käfer

Wie Zuhause fühlen, das ist wohl das Stichwort, dass den meisten Stammgästen durch den Kopf ging. Nun sperrt der „Tuttl“ (wie er im Volksmund genannt wird) zu. Ein letztes Mal wurde im Gasthof gefeiert. Es wurden lustige Anekdoten erzählt, über Ereignisse, die im Gasthof über die Jahre vorgefallen sind. Die Stimmung war einerseits heiter, andererseits auch bedrückt.

Viele seufzten über den Verlust ihres Stammwirtshauses. „Ich finde es sehr traurig, dass der Gasthof zur blauen Traube heute schließt. Als jahrelanger Gast verliere ich hier nicht nur ein tolles Wirtshaus, sondern mit den Wirtsleuten inzwischen auch gute Freunde“, betonte Thomas Käfer gegenüber der NÖN.

Auch hier zeigt sich wieder, welchen großen Stellenwert der Gasthof zur blauen Traube und seine Wirtsleute in der Göstlinger Bevölkerung hatten. „Wir möchten uns als Wirtsleute nochmals für die jahrelange Unterstützung und die Treue unserer Gäste bedanken. Es ist uns ein Anliegen, uns auf diesem Weg nochmals von den Göstlingern zu verabschieden“, sind aber auch die Gäste den Paumanns ans Herz gewachsen.