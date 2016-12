Ein Jubelschrei hallte durch den Zielraum in Sestiere. Und das bereits bei der 16. Läuferin im zweiten Durchgang. Die Göstlingerin Katharina Gallhuber freute sich über zweiten Lauf, bei der sie knapp hinter Teamkollegin Katharina Truppe ins Ziel kam. Bereits nach dem ersten Durchgang zeichnete sich ein gutes Ergebnis ab.

Mit der Startnummer 35 ins Rennen gegangen beendete die Göstlingerin den ersten Lauf in 51.03 Sekunden und landete zeitgleich mit Katharina Truppe auf den 15 Zwischenrang. „Ich bin über das Ergebnis irrsinnig happy. Der Jubel im Ziel war einfach Erleichterung“, verriet Gallhuber.

Vor dem Rennen in Italien ärgerte sich die 19-Jährige noch über den ersten Lauf in Amerika. „Von oben bis unten gebremst“, gestand die Technikerin. Doch die viertschnellste Laufzeit im zweiten Durchgang zeigte schon den positiven Trend. Dieser hielt nun auch in Italien an.

Auch Katharina Huber durfte sich über den 20. Endrang freuen. „Oben hatte ich noch Probleme in den Lauf zu kommen. Aber unten hinaus habe ich immer besser in die Spur gefunden“, erklärte Huber direkt nach dem Rennen.

Zwei dritte Plätze im Europacup

Als beste Österreicherin beendete Bernadette Schild das Rennen. Die Salzburgerin landete auf dem zehnten Rang. Den Sieg in Italien holte sich überlegen die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin vor Veronika Velez Zuzulova und Wendy Holdener.

Bereits vor dem Weltcuprennen in Sestiere starteten die beiden Katharinas im Europacup in Norwegen. In Tyras holte sich Gallhuber gleich zwei dritte Plätze im Slalom. „Die Ergebnisse waren in Ordnung. Ich habe gesehen, dass ich mit den Spitzenläuferinnen auch mit nicht so guten Läufen mithalten kann. Mit dem Skifahren selbst war ich nicht zufrieden“, gestand die Göstlingerin, die im Riesentorlauf noch auf Rang 19 kam.

Kahtarina Huber hingegen landete mit den Rängen neun und zehn zwei Top-Ten-Plätze in Trysill. Für die beiden Technikerinnen heißt es nun in den nächsten Tagen wieder Training. „Ich werde noch in Sestiere Riesentorlauf trainieren, ehe es danach direkt zu den nächsten Europacup-Rennen geht“, erklärte Katharina Gallhuber den Fahrplan. Dabei geht es für die beiden Technik-Spezialistinnen nach Andalo (ebenfalls Italien).