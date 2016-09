Pünktlich zum MX-Weekend des HET Nebelstein zogen dicke Regenwolken auf. Im Gegensatz zur ersten Auflage vor zwei Jahren wurde der Waldviertel-Cup in Breitenberg diesmal keine Schlammschlacht, sondern ein Motocross-Rennen, das alles hatte, was es brauchte. Traditionell am stärksten schnitten die Hausherren in der Enduroklasse auf, wo Granitbeißer Rene Allram vor Markus Arnberger und Florian Mantler gewann.

Bei den Super-Senioren landete MSC-Schrems-Pilot Reinhard Strohmer auf dem zweiten Platz. In der offenen Klasse schrammte der Litschauer Allram knapp am Podest vorbei. Teamkollege Matthias Kammerer kam noch in die Top-10. Und in der Damen-Klasse holte Melanie Stundner einen fünften Platz für den EC Granitbeißer. Das starke Ergebnis für rundete Thomas Poiss als Neunter in der Champs-Klasse ab.