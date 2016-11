Am Semmering wird derzeit eifrig gearbeitet. Am 28. und 29. Dezember ist der Zauberberg abermals Austragungsort von Damen-Skiweltcuprennen und Schauplatz flotter Partys. „Ab nächster Woche beginnen wir mit den Aufbauten wie Tribünen, Ton- und Kameratürmen. Bis Weihnachten wird ein Große der Arbeiten am Pistenrand und im Zielbereich fertig sein“, so OK-Chef Franz Steiner. Im Einsatz sind das bewährte Team und viele freiwillige Helfer.

Termine & Tickets

Am 28. Dezember findet der Riesentorlauf statt (10:30 und 13:30 Uhr), am 29. Dezember der legendäre Nachtslalom (15 und 18 Uhr). Eintrittskarten sind ab € 17.- auf www.oeticket.com erhältlich.

Geboten wird außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit Rock-, Pop- und Volksmusik im Zelt und auf mehreren Bühnen.