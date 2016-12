„Dank der niedrigen Temperaturen in den vergangenen Tagen können wir sowohl die Vierersesselbahn Bodenbauerexpress als auch den Birkischlepplift inklusive der dazugehörigen Pisten in Betrieb nehmen. Eine Abfahrt von der Mittelstation bis ins Tal ist möglich“, erklärt dazu NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.

„Unser Angebot steht ab sofort täglich von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung. Dazu zählen natürlich auch die Gastronomiebetriebe“, ergänzt Dienststellenleiter Andreas Markusich. Für Fußgänger und Einkehrer fährt die Gipfelbahn am 10. und 11. Dezember um im Terzerhaus Schmankerl auf der Terrasse genießen zu können.

SkiOpening und FamilienSkiFest

Neben dem sportlichen Angebot, das sich eher an ambitionierte Sportlerinnen und Sportler richtet, punktet die Gemeindealpe Mitterbach vor allem auch mit Aktionen und Events, zum Beispiel dem Ski Opening am 9. und 10. Dezember oder dem FamilienSkiFest Steiermark am 17. Dezember.