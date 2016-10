Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Dies gilt besonders für die Adventszeit, in der man mehrere Wochen lang dem Weihnachtsfest entgegengefiebert. Um die Zeit bis zum großen Fest zu verkürzen, haben sich die Top-Ausflugsziele Niederösterreichs (TAZ) mit ihren 49 Attraktionen einiges einfallen lassen.

Da ist alles dabei, für Familien, Singles und Pärchen, weiß Wolfgang Mastny, Sprecher der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs: „Unsere Vielfalt ist ein wahrer Segen, die von unseren Gästen gerade in der besinnlichsten Zeit des Jahres geschätzt wird.“

Außer Frage steht: Die beliebten Ausflugsziele im Land stehen für das gewisse Mehr an Erlebnissen und Komfort. Über 60 Kriterien erfüllen die Stifte, Klöster, Burgen und Museen, Naturparks, Erlebniswelten, Bergbahnen und Schifffahrtsgesellschaften. Von dieser Qualität überzeugen kann man sich aktuell bei den weihnachtlichen TAZ-Angeboten, mit denen sich die wohl stressigste Zeit des Jahres spielend leicht bewältigen lässt.

Unterirdische Adventsmärkte und viele Klassiker

Niederösterreich ist bekannt für moderne aber auch traditionelle Adventsmärkte im Land. Der Christkindlmarkt auf der Burgruine Aggstein vereint beides. Über 50 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Kunsthandwerke im einzigartigen Rahmen des Rittersaales, in den Höfen sowie vor der malerischen Kulisse der Burgruine. Mit dem Wildschwein am Spieß und dem frisch geräucherten Saibling kommt auch die kulinarische Komponente nicht zu kurz. Termin: 5. – 6., 12. – 13. und 19. – 20. November.

Offene Feuerstellen und stimmungsvolle Live Musik der Boderland Diexieband locken Gäste am 19. und 20. November in die Käsemacherwelt nach Heidenreichstein, die sich in diesem Zeitraum in ein weihnachtlich geschmücktes Adventdorf verwandelt. Statt Käsespezialitäten steht im Vino Versum Poysdorf der Wein im Mittelpunkt des Interesses. Die Weinstadt Österreichs lädt am 26. und 27. November zum „AdEvent“ in die Kellergasse Gstetten ein.

Im gleichen Zeitraum startet auch die Amethyst Welt Maissau in Verbindung mit dem Maissauer Schlossadvent in die Vorweihnachtszeit. Dieser Ausflug lässt sich hervorragend mit einem Besuch der Sonderausstellung „Secret Lights“ kombinieren. Und im Liechtenstein - Schloss Wilfersdorf kann man sich von 3. bis 4. Dezember beim Schlossheurigen und im Fürstencafè auf den Advent einstimmen – für Geschichtsinteressierte ein echter Geheimtipp.

Adventsmärkte abseits der Klassiker sind in der LOISIUM WeinErlebnisWelt und im Retzer Erlebniskeller zu finden. Bei beiden Ausflugszielen kann man die Adventszeit bei einer unterirdischen Führung genießen. Der Advent „drüber & drunter“ in Retz bietet mit dem Perchtenlauf am 3. Dezember zudem ein weiteres Highlight.

Kuschelkurse, Natur- und Bergerlebnisse

Die Natur entdecken, spüren und erleben lässt es sich im schlossORTH Nationalpark – Zentrum. In Begleitung geprüfter Nationalpark-Ranger begeben sich Abenteurer auf die Spuren und Fährten der Wildtiere. Wer den Tieren ein wenig näherkommen möchte, plant eine Führung durch den Natur- und Erlebnispark Buchenberg ein. Der vorweihnachtliche Kuschelkurs mit den Waschbären erfreut sich traditionell großer Beliebtheit. Mit einem tierischen Programm für den 8. Dezember rührt auch der Naturpark Hohe Wand die Werbetrommel: Pferdekutschenfahrten, Lama-Wanderungen, Hirschfütterungen in der Naturpark Hütte sowie Grillen am Lagerfeuer stehen zur Auswahl.

Waschbären im Naturpark Buchenberg | Naturpark Buchenberg

Die Gemeindealpe Mitterbach startet mit dem Ski-Opening am 9. und 10. Dezember in die Wintersaison. Im beheizten Partyzelt bei der Talstation wird zwei Tage lang gefeiert bis die Alpen glühen. Glühende Romantik verspricht eine Fahrt mit der Schneebergbahn zur Hengsthütte am Heiligen Abend. Deftige Bratwurstsuppe, hausgemachte Mehlspeisen und duftender Glühwein verkürzen die Wartezeit auf das Christkind.

Bleiben wir bei den romantischen Momenten im Leben: Eine Mondscheinfahrt mit der Rax-Seilbahn, der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs, sorgt bei Pärchen für eine knisternde Stimmung. Am Berg angekommen wartet ein herzhaftes Berglandbuffet in gemütlicher Atmosphäre. Wer die vorweihnachtliche Landschaft des Pielachtals, des Naturparks Ötscher-Tormäuer und des Mariazeller Landes erleben möchte, kann dies mit der Mariazellerbahn im Panoramawagen der Himmelstreppe an Samstagen, Sonn- und Feiertagen.

Thermengenuss und Märchenfahrten

Die Vorweihnachtszeit wird gerne für einen Thermenaufenthalt genutzt. Gut so, immerhin lässt es sich in den Wellnessoasen der Top-Ausflugsziele ausgiebig entspannen und den Weihnachtstress vergessen. Gemeint damit sind vor allem die Römertherme Baden, die in der Adventszeit jeden Dienstag eine vergünstigte Tageskarte für Senioren bietet, und die Therme Laa – Hotel & Spa.

Tipp: Am 6. Dezember schaut hier ab 14:00 Uhr der Weihnachtsmann vorbei bringt den Kids & Teens kleine Geschenke. Einen Klassiker zu dieser Jahreszeit ist die Theateraufführung „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens. Am Sonntag, den 11. Dezember lichtet das Märchenschiff der BRANDNER Schiffahrt seinen Anker in Krems (€ 13,00 pro Kind) und sorgt damit für eine zauberhafte Einstimmung auf den Advent.