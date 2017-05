Land der Sonne zu Gast in Wien .

Beim „Burgenland Kul(t)inarium“, das von 08. bis 10. Mai 2017 Am Hof im 1. Wiener Gemeindebezirk veranstaltet wird und ganz im Zeichen burgenländischer Herkunft und Sortenvielfalt steht, können sich die Besucher täglich in der Zeit von 11.00 bis 22.00 Uhr davon überzeugen, was das Burgenland kulturell, touristisch und kulinarisch zu bieten hat.

Mehr als 30 burgenländische Betriebe – Winzer, Brauereien, Bäckereien und Gastronomen, aber auch touristische Anbieter – machen bei freiem Eintritt ihre Produkte dem Gast hautnah „erlebbar“. Geboten werden erlesene Qualitätsweine, Edelbrände, Uhudler, Bäckerei-Spezialitäten, regionale Schmankerl sowie touristische Gästeinformationen. Darüber hinaus werden traditionelle Akzente durch musikalische Gustostückerl gesetzt.

Zur Eröffnungsfeier am 8. Mai, zu der mit Landeshauptmann Hans Niessl und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig an der Spitze, zahlreiche Fest- und Ehrengäste gekommen waren, sorgte die Blasmusikkapelle Stadtschlaining für die entsprechende Stimmung.