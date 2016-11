Mit Äpfeln durch die goldene Stadt

Bleigießen ist in Prag von gestern, stattdessen schwört man auf die Aussagekraft des Apfels. Schneewittchen hat er zwar kein Glück gebracht, aber die Prager sind sich sicher, dass er ihnen nur Positives bringt. Denn der Apfel soll das Schicksal voraussagen, indem man ihn halbiert und sich das Kerngehäuse ganz genau ansieht: Ist es sternenförmig aufgebaut, verspricht es ein erfolgreiches Jahr.

Doch nicht nur dieser Brauch macht aus Prag eine faszinierende Silvester-Location. Die winterlich verschneite Stadt bietet Weihnachtsliebhabern auch an Silvester noch diverse Weihnachtsmärkte, Kultursüchtigen einen fantastischen Ausblick von der Prager Burg oder der Karlsbrücke und Feierwütigen Clubs und Bars voller Spaß.

Auf dem Wenzelsplatz wird Mitternacht mit Bohemia, einem tschechischen Sekt, angestoßen. Doch damit ist Silvester noch lange nicht vorbei. Am Neujahrstag findet um 18 Uhr speziell für Kinder und Familien das traditionelle Neujahrsfeuerwerk statt.

Mit Sonne und Glückstrauben ins neue Jahr

Bis zu 10 oder 11 Grad sind es im sonnigen Spanien im Dezember. Gute Voraussetzungen für eine Reise nach Madrid über Silvester. Mit riesigen Feuerwerken, Mengen an Knallern und lauten Tröten lässt es sich doch angenehm ins neue Jahr starten. Reisende dürfen nur ihre Glückstrauben, einen goldenen Ring und rote Unterwäsche nicht vergessen! Warum? Das hängt mit den Silvester-Bräuchen Spaniens zusammen.

Auf der Puerta de Sol, dem Zentrum der Stadt, läutet die Turmuhr das neue Jahr ein. Während jedes Glockenschlages verzehrt man eine Traube und wüscht sich etwas. Aber: Bis zum letzten Glockenschlag muss man alle 12 Trauben gegessen haben, sonst steht einem ein schlechtes Jahr bevor. Doch keine Sorge, die Schläge der Madrider Uhr sind nicht jede Sekunde, sondern alle drei. Daher beginnt man auch 36 Sekunden vor Mitternacht bereits mit dem Geläut. So haben auch wirklich alle genug Zeit, um die Trauben zu essen.

Bevor man sich dann mit einem Glas Sekt ein feliz año nuevo wünscht, wirft man den goldenen Ring in das Glas. Dadurch erhofft man sich noch mehr Glück. Die rote Unterwäsche, bestenfalls alt, geliehen oder geschenkt, verspricht zusätzlich Liebesglück im kommenden Jahr.

Mit dem Weihnachtsmann Arm in Arm durch die Stadt

Mit mehr als 20.000 Besuchern ruft Weymonth zur größten Kostümparty Englands auf. Mitternacht trifft man sich vor dem Jubilee Clock Tower auf dem Hauptplatz der Stadt und zelebriert den Jahreswechsel. Gefeiert wird in der Front Live, eine Ansammlung der populärsten Bars und Clubs der Stadt mit Live-Musik und ausreichend Unterhaltung. Außerdem besteht beinahe permanent die Möglichkeit, Elvis oder den Weihnachtsmann zu treffen. Und wer will nicht mit diesen Größen gemeinsam ein Pin trinken?

Feiern mit der Königin der Partynächte

Als solche wird die Silvesternacht in Krakau bezeichnet. Für feierwütige und unternehmungslustige Menschen ist die heimliche Hauptstadt Polens ein wahrer Glücksgriff. Ab 7 Uhr abends startet die größte Silvesterfeier Polens mit einer Multimedia-Show, Musik und diversen Live-Auftritten von Musikern und Berühmtheiten. Die Party mit über 100.000 Feiernden auf dem Marktplatz Rynek Glówny, wird sogar live im ganzen Land im Fernsehen ausgestrahlt. Bis in die frühen Morgenstunden wird in Krakau gefeiert, getanzt und nur für den Moment gelebt.

Romantischer Urlaub zu zweit in den verschneiten Alpen

Wer große Feierwerke und Partys zwar nicht verschmäht, aber zu Silvester lieber einen romantischen Abend zu zweit verbringt, sollte dies in der Umgebung verschneiter Hänge und winterlich ruhiger Wälder tun. In einer kleinen Hütte vor dem Kamin feiert es sich in romantischem Ambiente sehr schön mit dem oder der Liebsten. Ob Winterromantik oder Wellness, über passende Reiseangebote kann man sich unter anderem bei Urlaubsguru.at informieren.