Kurz vor Weihnachten 2006 begann für die Bezirkshauptstadt Gmünd eine neue Zeitrechnung: Das Sole-Felsen-Bad am Ufer des Asangteiches öffnete, nachdem der Probebetrieb am 8. Dezember erfolgreich angelaufen war, offiziell seine Pforten.

Bereits im darauf folgenden Jahr 2007 wurde die zuvor in einer Studie als maximal erreichbar bezifferte Besucherzahl (110.000) mit 250.000 Gästen mehr als verdoppelt.

„Das Sole-Felsen-Bad ist ein Frequenz- bringer für die ganze Region geworden.“

Helga Rosenmayer, Bürgermeisterin Gmünd

Das war der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die das Bild der Stadt Gmünd und der umliegenden Gemeinden auch weit außerhalb des Waldviertels nachhaltig verändert und geprägt hat. – Eine Erfolgsgeschichte, die bald den Bau eines eigenen Hotels erforderlich machte und 2015 die Erweiterung um einen großvolumigen und doch heimeligen Wintergarten nach sich zog, der auch immer mehr reine Restaurant-Gäste anzieht.

Alleinstellung im Waldviertel

Bad, Hotel und Wintergarten genießen im Waldviertel eine Alleinstellung. In zehn Jahren haben sich mehr als drei Millionen Badegäste in dem in einmalige Naturlandschaft eingebetteten Wellness-Komplex erholt. Das Hotel belegt im größten deutschsprachigen Internet-Portal für Urlaubsbewertungen (HolidayCheck) unter mehr als 1.200 gelisteten Anlagen in Niederösterreich die Spitzenposition, die Zimmerauslastung in den 108 Zimmern liegt im Jahresschnitt 2016 bei stolzen 62 Prozent. Im Wintergarten werden im Schnitt hundert Mittagsmenüs pro Tag für „externe“ Gäste serviert.

Wertschöpfung für die gesamte Region

Vom Erfolg profitieren die regionale Bevölkerung und Wirtschaft massiv. 185 Mitarbeiter finden hier Beschäftigung. 29,8 Millionen Euro wurden bis heute (zu annähernd gleichen Teilen für Bad und Hotel) in den Bau und die Erweiterung der Anlagen investiert – womit regional Arbeit geschaffen wurde. Die Anlagen sichern Zulieferern aus der Umgebung Aufträge (so kredenzt Braumeister Karl Theodor Trojan das „Sole-Felsen-Bad Bier“). Gewerbetreibende im Stadtzentrum erfreuen sich regen Zulaufs von Badegästen, die in Gmünd immer noch einen breit gefächerten Branchenmix vorfinden.

Gmünds Aufstieg zur Tourismus-Hochburg

Die Stadt Gmünd konnte in zehn Jahren Sole-Felsen-Bad ihre Nächtigungszahl verfünffachen (!). In der Statistik der Gäste-Ankünfte hat sie längst die Spitzenposition im Waldviertel erklommen. – Ende 2016 werden an die 42.000 unterschiedliche Besucher in Gmünd übernachtet haben, fast siebenmal mehr als im Jahr 2005 – als der Gemeinderat die Weichen für das Projekt stellte.

Das Sole-Felsen-Bad ist, wie auch die stolze Bürgermeisterin Helga Rosenmayer analysiert, ein Frequenzbringer für die Region geworden. „Es ist ein Ausgangspunkt, von dem aus auch der Naturpark Blockheide, die Glasbläser in Nagelberg, das Unterwasserreich in Schrems oder die historische Stadt Weitra besucht werden“, sagt die Bürgermeisterin. Gmünd sei in diesen zehn Jahren „interregionaler geworden“.

Gmünd feiert das Jubiläum des Sole-Felsen-Bades am 19. Dezember mit dem Selbstverständnis einer überregional geschätzten Wirtschafts- und Tourismus-Stadt.