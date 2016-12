Anschließend war die mehrfache niederösterreichische Weltcupsiegerin Michaela Dorfmeister als erste Skifahrerin auf der Mattenpiste unterwegs. „Es ist auf jeden Fall eine super Alternative, weil es nix Klasseres gibt, als mit der Kurzen im Sommer die Piste runter zu fahren. Es ist großartig, dass wir diese Möglichkeit in Niederösterreich haben“, freute sich Dorfmeister.

„Mit diesem Projekt haben wir einen weiteren Ort geschaffen an dem Sport und Familie ganz groß geschrieben wird. Eine Millionen Euro und viel Leidenschaft haben wir in den Entwicklung und den Bau dieses Projekts investiert. Wir positionieren das Skigebiet Losenheim bewusst neu, weil die Winter in tieferen Lagen immer schneeärmer werden und wir durch die neue Mattenpiste ein Alleinstellungsmerkmal haben. Vor allem Kinder können hier in Sicherheit auch abseits des Winters Skifahren lernen“, so Landesrat Karl Wilfing.

NÖVOG

Trotz des windigen Wetters kamen zahlreiche Besucher zur Eröffnung der Wunderwiese. Viele zogen auf der neuen Mattenpiste hinunter und zeigten sich sehr überrascht, wie nahe das Gefühl dem Naturschneefeeling kommt.

Mit dieser Eröffnung der Wunderwiese legt die NÖVOG einen Meilenstein in der Welt des Österreichischen Skisports. „Die Mattenhänge erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 5000m2 und bilden somit die bisher größte Kunststoffmatten-Anlage in Österreich. Zusammen mit dem neuen 132 Meter langen Zauberteppich® , der Reifenrutsche „Wiesenflitzer“ und Puchi’s Kinderland komplettieren wir das Sportangebot für die ganze Familie“, betont NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.

„Die Wunderwiese soll keine Konkurrenz zu umliegenden Skigebieten, sondern eine ergänzende Alternative sein, die sich ganzjährig fürs Skivergnügen eignet. Dadurch können wir die Region ganzjährig stärken und die Wertschöpfung in Losenheim und erhöhen, unter der Devise: nicht zusperren, sondern weiterentwickeln“, so Wilfing abschließend.

Information

Weitere Informationen zur Wunderwiese gibt es im Internet unter www.wunderwiese.at und im NÖVOG Infocenter (Montag bis Samstag von 7:30-18:00 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen von 7:30-16:00 Uhr) unter 02742 / 360 990 00-99