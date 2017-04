Birnblüten-Blick-Tipps

Den umfassendsten Überblick über das aufblühende Land bekommt man, wenn man der Beschilderung der niederösterreichischen Moststraße folgt.



Eine besonders schöne Auto- bzw. Motorrad-Tour ist die Strecke entlang der Panoramatour an der Moststraße. Sie führt zu den schönsten Aussichtspunkten entlang der Moststraße. Einer der schönsten Abschnitte der Tour ist die Fahrt entlang der Mosthöhenstraße. Diese verläuft von St. Peter in der Au nach St. Michael am Bruckbach bis St. Georgen in der Klaus.

Von hier aus gehts weiter zur Basilika Sonntagberg, von der aus man einen fantastischen Blick auf die nördlich liegende hügelige Moststraße und die südlich liegenden Voralpen hat. Alternativ fährt man über Biberbach nach Seitenstetten zurück.

Eine fantastische Aussicht auf die gesamte Alpenkette vom Schneeberg bis zum Traunstein und über das Donauland bis weit ins böhmische Massiv genießt man auch am Kollmitzberg bei Amstetten. Die Wallfahrtskirche, die ganz oben auf der Bergkuppel steht, sieht man schon von Weitem.

Birnblüten-Wander-Tipp

Gemütlich zu gehen ist der aussichtsreiche sieben Kilometer lange „Karl Lammerhuber-Blick-Weg“ ab Biberbach. In sanftem Auf und Ab verläuft er südlich des Ortes durchs Hügelland.

Ebenso zu empfehlen ist die Wanderung entlang des Voralpenblick-Wanderweg in Ertl, der ebenso einige eindrucksvolle Ausblicke auf die sanfthügelige Moststraße bis in die Voralpen bereit hält.

Birnblüten-Rad-Tipp

Die rund 54 Kilometer lange Mostbaron-Radtour beginnt und endet in Ardagger Stift und führt im großen Bogen rund um Amstetten. Stationen der hügeligen Rundfahrt sind neben Stift Ardagger mit seinem MostBirnHaus die Mostdörfer Stephanshart, Zeillern, Neuhofen und Euratsfeld.

Den Mostfrühling feiern

Mit den Temperaturen steigt auch die Vorfreude auf einen gemütlichen Heurigenbesuch und fröhliche Frühlingsveranstaltungen. Ob Baumblüten-Wanderung oder Mostkirtage – Genießer freuen sich auf einen abwechslungsreichen Festreigen rund um den Mostfrühling. Höhepunkt ist der Tag des Mostes, welcher alljährlich am letzten Sonntag im April gefeiert wird.