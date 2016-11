Beim Stichwort Wien fallen den meisten Menschen in erster Linie wahrscheinlich Kaffeehäuser, Sachertorte und Stephansdom ein. Doch Wien, die Hauptstadt von Österreich, hat weitaus mehr zu bieten. Wien ist vielseitig und wartet mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten auf, wovon man sich am besten bei einer Städtereise überzeugen kann. Die Millionenmetropole begeistert mit einer breit gefächerten Kulturszene. Mehr als 300 Museen, Theater und Opern und zahlreiche Parkanlagen können besucht werden.

Der Maria-Theresien-Platz ist der optimale Treffpunkt für jeden, der eines der beeindruckenden Museen der Umgebung besuchen möchte. Einige Museen beherbergen die weltweit wertvollsten Kunstschätze. Auch die Shoppingmöglichkeiten und die facettenreiche Küche lassen keine Wünsche offen. Die Café-Häuser sind ein weiteres Highlight. Hier kann die beliebte Wiener Sachertorte probiert werden.

Die Innenstadt - eine Fülle von Sehenswürdigkeiten

In der Wiener Innenstadt befindet sich beispielsweise der berühmte Stephansdom. Hierbei handelt es sich um die größte Kirche Österreichs, die jedes Jahr Millionen Touristen aus der ganzen Welt nach Wien lockt. Wenige Meter entfernt davon kommen Shoppingfreunde auf verschiedenen Einkaufsstraßen voll auf ihre Kosten, beispielsweise auf der Kärntner Straße.

Im 2. Wiener Gemeindebezirk, der sich einige Kilometer entfernt befindet, lockt mit dem Riesenrad im Prater die nächste Sehenswürdigkeit, die das Wahrzeichen der Stadt ist. Bei der Fahrt heißt es, sich Wien von oben anzusehen und ein wunderbares Panorama zu genießen. Der Wiener Prater ist der weltweit älteste Freizeitpark mit verschiedenen Fahrgeschäften. Wenige Meter davon entfernt befindet sich das Wachfigurenkabinett der Madame Tussauds.

Weitere Sehenswürdigkeiten in Wien und Umgebung

Weitere Top-Sehenswürdigkeiten sind das barocke Schloss Schönbrunn, in dem die Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Franz-Joseph mit Sissi residierten sowie der dazu gehörige älteste Zoo der Welt. Ebenso Highlights sind die Hofburg, das Sissi-Museum, das Papyrusmuseum und das Burgtheater, das zu den bekanntesten Theaterbühnen von Europa gehört. Beim Erkunden der Sehenswürdigkeiten sollten zudem das Mozarthaus, das Rathaus, das sich als Touristenattraktion harmonisch in das Gesamtbild einfügt und die Wiener Staatsoper als eine der bedeutendsten Musentempel des Landes nicht fehlen.

Fazit: Genügend Zeit einplanen

Ganz gleich, ob Sommer oder Winter, eine Städtereise nach Wien ist ganzjährig ein Highlight. Hier wird dem Besucher die perfekte Mischung aus Erholung und eindrucksvollen Attraktionen und Erlebnissen geboten. Wer nach Wien reist, sollte genügend Zeit einplanen, da die Donaumetropole nur so strotzt vor Sehenswürdigkeiten. Wie in jeder Großstadt gilt auch in Wien, dass die passende Unterkunft möglichst frühzeitig gebucht werden sollte, denn die österreichische Hauptstadt ist begehrt und zum anderen wird auch die Reisekasse geschont.