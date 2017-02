Gemeinsam abheben mit dem Heißluftballon! Der Startplatz befindet sich in Wieselburg- Land im Bezirk Scheibbs, einen Kilometer südlich vom Ballonwirt Aigner gelegen. Von hier aus finden die meisten Ballonfahrten statt. Zentral im Mostviertel und vom Wetter begünstigt ist diese Gegend zur Hochburg der Ballonfahrer in Niederösterreich etabliert. Hier geht es zu den Tickets.

Shutterstock/Makushin Alexey

NÖ aus der Vogelperspektive! Ein Rundflug im Sightseeing-Helikopter stellt ein besonderes Erlebnis dar. Das traumhafte Gefühl, sich quasi frei in den Lüften zu bewegen und unsere traumhafte Natur von einer völlig neuen Perspektive zu betrachten, wird dir garantiert noch lange in Erinnerung bleiben. Heli-Line fliegt mit neuesten, sichersten Hubschrauber und ist bereits 25 Jahre erfolgreich in Österreich tätig! Abflug beim Heliport in Kilb (Bezirk Melk). Hier geht es zu den Tickets.

Genießen und entspannen! Die Lössiade ist ein Zentrum am Wagram, das Erlebnis, Bewegung und Kultur bietet, und liegt direkt am Jakobsweg Weinviertel – in der Absberger Kellergasse in Absdorf. Die Lössiade ist unter anderem Treffpunkt und Ausklang für Biolaufologierunden. Bewegungskurse für Kinder oder die ganze Familie, runden das Bewegungsangebot ab. Das einzigartige Klima im Lösskeller verspricht ein besonderes Erlebnis bei Entspannung, Meditation, oder Genuss in der Stille und Ruhe. Kulturelles bei Kellergassenführungen, Weinerlebniswanderungen sowie Lesungen, Musikabende und Kabarett werden ebenfalls geboten. Hier geht es zu den Tickets.

Weitere spannende Ideen und Veranstaltungen in unserem NÖN-Ticketshop.