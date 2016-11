„Wir starten am 19.11.2016 mit der Hochkarbahn, dem Almlift und auch das Kinderland wird bereits geöffnet sein. Allen Gästen, die den Saisonstart nicht mehr erwarten können, präsentiert sich eine herrliche Winterlandschaft und bestens präparierte Pisten“, so Rainer Rohregger, Geschäftsführer der Hochkar Bergbahnen.

Da noch nicht alle Liftanlagen in Betrieb sind, gibt es an den ersten beiden Wochenenden ermäßigte Preise für die Tickets. Die Preise variieren je nach Anzahl der geöffneten Anlagen und werden auf der Homepage www.hochkar.com angeführt.

Einzigartige Saisonkarte: die neue SunnyCard

Einfach und kostengünstig präsentiert sich die SunnyCard für die Wintersaison 2016/17. Mit dieser kann man nicht nur am Hochkar und in Lackenhof am Ötscher, sondern insgesamt in acht der schönsten Skigebiete Österreichs und seit heuer auch am Schnalstaler Gletscher in Südtirol die ganze Saison lang Ski fahren.

Da Kinder bis 15 Jahren gratis fahren, wenn beide Eltern eine SunnyCard kaufen, wird für eine vierköpfige Familie ein Skitag um unter 13 Euro pro Person möglich. (2 x 495 € = 990 : 4 Personen = 247,5 : 20 Skitage = 12,38€). Bereits in der Vorverkaufszeit wurden tausende Karten abgesetzt.

Neben dem Hochkar und Lackenhof am Ötscher ist die SunnyCard auch Hinterstoder, auf der Wurzeralm, am Kasberg, am Hochficht, in HochKössen, am Grossglockner/Heiligenblut sowie am Schnalstaler Gletscher (Südtirol) gültig.

Highlights Saison 2016/17

20-22.12.2016 - #Ötscher by school Festival

3 Tage 3 Schulstufen – Mit #Ötscher by school wird wieder Spaß am Skisport geschaffen. Lässige Station, No-Brettl Programm und Après Ski Fun für alle Schulstufen.

28.12.2016 – Nacht der Ballone

04.02.2017 – Fire & Ice

25.02.2017 – Ötscher Hüttengaudi

21.1.2017 – Hochkar Schneefest präsentiert von Radio NÖ

Ein gemütlicher Tag für Groß und Klein mit kulinarischen Highlights, musikalischer Umrahmung und Fun für die ganze Familie.

28.1.2017 – 1* Open Faces Freeride Contest

Bereits das dritte Mal findet der Freeride World Qualifier seine Wege aufs Hochkar, die Profis der österreichischen Freeride Szene werden wieder ihre Lines am Großen Kar ziehen und sich um den Titel matchen.

08.4.2017 – 1. Dirndlskitag am Hochkar

Tradition trifft Moderne, ganz nach diesem Motto heißt es am 8. April "rein in die Tracht und rauf auf den Berg" zum 1. Dirndlskitag am Hochkar. Es wird ein Tag mit ausgelassener Stimmung und schönen Dirndln