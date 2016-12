Zwar ist die Besucheranzahl im Sommer höher, doch verzeichnen viele Betreiber insbesondere in den Ski- und Kurregionen inzwischen auch einen wachsenden Zulauf während der kalten Jahreszeit. Allein in Kärnten, Österreichs größtem Campinggebiet, gibt es über 100 Campingplätze – etwa ein Fünftel davon hat auch im Winter geöffnet – die Tendenz ist dabei steigend. Die wachsende Beliebtheit des Winter-Campings lässt sich dabei auf drei Faktoren zurückführen: modernere Wohnwagentechnik, neue Camper-Gruppen und das sogenannte Glamping:

Möglich wird das Winter-Camping unter anderem durch wintertaugliche Wohnwagen. Wärmegedämmt, mit leistungsstarken Heizungen und auf die Straßenverhältnisse im Winter ausgelegt, tragen sie wesentlich dazu bei, dass die Campingplätze auch im Winter belebt sind.

Unterstützt wird der Trend zudem durch neue Camper-Gruppen. Der Urlaub mit dem Wohnmobil ist längst nicht mehr nur für Familien oder Rentner interessant. Mittlerweile haben auch Paare, Singles sowie Rad-, Wander- und Wassersportler das Camping für sich entdeckt und der Branche neues Leben eingehaucht. Meist sind es auch diese Gruppen, die den Winter nutzen, um einen Sport- oder Wellnessurlaub in der Natur zu verbringen.

Auch der Trend zum Luxus verschafft der Branche Auftrieb. Sanitäranlagen, Schwimmbäder, Wellnessbereiche, bequeme Quartiere und Unterhaltungsprogramme sorgen dafür, dass Urlauber auch auf dem Campingplatz nicht auf Luxus verzichten müssen. "Glamping" – ein Kofferwort aus "Glamour" und "Camping" – nennt man dieses luxuriöse Campen. Dieses Konzept kommt auch zur kalten Jahreszeit gut an und lockt bei frostigen Temperaturen mit winterlichen Freizeitaktivitäten und hohem Komfort.

Auf die Sicherheit achten

Wer sich dazu entschließt, mit dem Wohnwagen in den Winterurlaub zu fahren, sollte sich allerdings auch der Gefahren bewusst sein: Bei nasskaltem Wetter kann es zu glatten Straßen und schlechten Sichtverhältnissen kommen – das zusätzliche Gewicht eines Wohnwagens beeinflusst die Fahrstabilität und kann zu Unfällen führen. Um dennoch sicher durch winterliche Straßenverhältnisse zu gelangen, sollten Camper daher einige Dinge beachten: Wichtig sind vor allem eine sichere Gewichtsverteilung und das Einhalten der Beladungskapazitäten.

Vor der Fahrt sollten Urlauber die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung überprüfen, schließlich muss sie die gesamte Gewichtslast des Wohnwagens aushalten. Erfüllt die alte Anhängerkupplung nicht mehr die aktuellen Anforderungen, können Camper sie meist sehr einfach erneuern. Im Internet findet man spezielle Anbieter, bei denen man lediglich das Fahrzeugmodell in ein Suchformular eingeben muss – besonders komfortabel hat das kupplung.at gelöst. Anschließend erhält man direkt eine Auswahl an passenden Anhängerkupplungen. Auf diese Weise finden auch Laien eine passende Kupplung für ihr Fahrzeug.

Erst danach sollten Urlauber mit dem Beladen ihres Wohnwagens beginnen. Dabei sollte das Gewicht möglichst gleichmäßig verteilt werden, damit die Straßenlage des Fahrzeugs nicht negativ beeinflusst wird. Außerdem sollte man darauf achten, schwere Gegenstände möglichst tief zu lagern. Dadurch wird der Schwerpunkt des Fahrzeugs nach unten verlagert, wodurch sich die Straßenlage verbessert – was insbesondere bei einer glatten Fahrbahn wichtig ist.

Flucht in die Sonne?

Camping im Winter muss nicht zwangsläufig in der Kälte stattfinden – viele reisen zur kalten Jahreszeit in den wärmeren Süden. Beliebte Ziele sind beispielsweise Spanien, Südfrankreich, Sardinien und sogar Marokko. Dort herrschen im Winter oft sommerliche 20 Grad. Aufgrund der langen Anreise und der häufig unvorhersehbaren Verkehrslage müssen Camper für solch einen Urlaub im Süden jedoch hohe Kosten und viel Zeit einplanen – ein weiterer möglicher Grund dafür, dass vielen Österreichern das Camping in der Region reizvoller erscheint.