Tierisch viel Spaß mit "Glupschgeistern" .

Die frechen Glupschgeister Maggie, Luc, Bob, Al, Don und Lisa treiben in der Tiefsee allerlei Unfug. Jetzt sind mutige Geisterjäger gefragt! Welcher clevere Glupschgeist-Fischer ab fünf Jahren entdeckt in den Tiefen des Meeres die meisten Seegespenster und fischt am geschicktesten?