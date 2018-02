„Wenn ich es eine Woche lang nichts mache, dann geht es mir sofort ab.“ Die Rede ist vom Fitnesscenter. Günther Leeb, der im Juni 83 Jahre alt wird, trainiert dreimal die Woche im Injoy in Krems an der Donau, und das schon seit 2014. „Ich fühle mich hier einfach wohl und es tut meinem Körper gut, sonst wäre ich ja nicht so oft im Fitnessstudio.“

Sein Ziel ist es, so lange wie möglich fit und aktiv zu bleiben. „Zuerst wärme ich mich zirka 20 Minuten am Rad auf und dann mache ich den Trainingszirkel durch.“ Der Trainingszirkel besteht aus sechs Kraftgeräten, die unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen, sowie aus zwei Ausdauergeräten. „Sollte man Hilfe bei der Bedienung brauchen, ist stets ein Trainer oder eine Trainerin vor Ort.“

Abwechslung im Alltag

Leeb integriert Sport, wann immer es möglich ist, in den Alltag. Es muss auch nicht immer das Fitnesscenter sein. Spazieren und Schwimmen stehen da gerne auf seinem Freizeitprogramm. Wenn das Wetter es erlaubt, ist er am liebsten mit dem Rad unterwegs, oft entlang der Donau oder am Radweg Thayarunde im Waldviertel.

Auf die Frage, ob er noch andere Hobbys außer Sport hat, antwortet er wie aus der Pistole geschossen: „Ski fahren! … obwohl, das ist ja auch etwas Sportliches,“ und lacht. „Ja, eigentlich hat alles, das mir Spaß macht, mit Sport zu tun.“

„Früher als Kind spielte man an der frischen Luft und betätigte sich so auch sportlich. Nicht so wie heute, wo die Kinder die meiste Zeit vor dem Computer verbringen.“

Für Leeb hat Sport Vorteile – im Allgemeinen und das Krafttraining im Fitnessstudio im Besonderen: „Ich bin der Meinung, es stärkt das Immunsystem und die Abwehrkräfte. Aber ich bin ja kein Experte, es fühlt sich einfach so für mich an“, erläutert der aktive Niederösterreicher, der früher 40 Jahre beim Bundesheer war.

Krafttraining als Gesundheitsförderer

Was Günther Leeb vermutet, kann Barbara Wessner bestätigen. Sie ist Molekularbiologin und Professorin am Institut der Sportwissenschaften an der Universität Wien sowie stellvertretende Vorsitzende der Forschungsplattform Active Ageing.

Der Aufbau von Muskulatur hat positive Auswirkungen auf das Immunsystem. Das zeigt die Vienna-Active Ageing-Study. Beim Kraftsport werden Nervenzellen angeregt, sich besser zu vernetzen. Herz-Kreislaufprobleme können gemindert werden und auch das Krebsrisiko geht zurück, heißt es da. „Das Alter spielt dabei keine Rolle. Man kann jederzeit mit dem Training beginnen, um positive Effekte zu erzielen“, weiß Wessner.

"Es sollte Spaß machen und sich merkbar gut anfühlen."

Das Ziel sollte es laut der Active Ageing-Forschungsplattform sein, Sarkopenie, den krankhaften altersbedingten Muskelschwund, zu stoppen. Ab einem Alter von 60 verlieren Menschen jährlich ein Prozent ihrer Muskelkraft. Nicht mehr ohne Hilfe aufstehen zu können und Schwierigkeiten beim Treppensteigen können Folgen von Sarkopenie sein.

Gezieltes Kraft- und Ausdauertraining können entgegenwirken und eine merkbare Steigerung der Lebensqualität mit sich führen. Daher empfiehlt Barbara Wessner 10.000 Schritte pro Tag zu gehen sowie zwei Mal die Woche Krafttraining auszuüben. Aber auch hier gilt, was der sportbegeisterte Günther Leeb vorlebt: Es sollte Spaß machen und sich merkbar gut anfühlen.