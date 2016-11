„Roggen ist einfach retro“, schreiben Destillateurin Jasmin Haider-Stadler und Gastrojournalist Roland Graf in ihrem Buch „Roggen’Roll – die erstaunliche Karriere eines Getreides“. „Dunkel, irgendwie altvertraut, hoch emotional mit Brot verbunden.“ Einem dunklen Brot, wie es das in Österreich gibt, wohlgemerkt. Übrigens: „Roggen ist der Grund, warum der Kornspitz dunkel ist.“

Seit dem Mittelalter

Altvertraut auch deswegen, weil es Roggen hier in Österreich, wo übrigens mehr davon angebaut wird als in den USA, schon sehr lange gibt. „Im Mittelalter finden sich erste konkrete Beweise für den feldmäßigen Anbau in Österreich im Wein- und Waldviertel“, können Roggenfans nachlesen.

Im Laufe der Zeit entwickelten sich aus dem ursprünglich aus dem Iran kommenden Getreide zahlreiche Sorten. Eine Urform des Roggens ist übrigens das Bio-Waldstaudekorn aus dem Waldviertel, das vor einigen Jahren Genuss-Region wurde.

Mittlerweile wird immer weniger angebaut, Hybridsorten werden mehr, Roggen, der sich auch für bio eignet, hingegen weniger.

Im Mittelalter aber erlebte der Roggen seinen Höhepunkt. Und das schlug sich auch in so manchem Ortsnamen nieder. In Roggenreith zum Beispiel. Hier im Waldviertel spielte Roggen eine wichtige Rolle. Das Reit wiederum steht für Rodung, weil der Wald gerodet wurde, um Platz für den Roggenanbau zu schaffen.

In Roggenreith entschied sich auch Haider-Stadlers Vater vor vielen Jahren dazu, Whisky herzustellen. Erfahrungen mit dem Roggenanbau hatte er bereits, das Wissen rund ums Destillieren eignete er sich an. Und: Der Original Waldviertler Whisky J.H. entstand.

Anders als in Schottland und Irland, wo Gerste dominiert, steht dabei der Roggen im Zentrum.

„In den letzten Jahren hat Rye Whisky eine regelrechte Renaissance erlebt“, verrät er als einer von vielen „Rogg stars“, die im Buch mehr über das Getreide verraten. Das aber war nicht der Grund, warum er gerade zu Roggen griff. „Ich hab’ das verwendet, was ich hatte – und das war der Roggen, den ich mit seinem würzigen, herben Geschmack von Anfang an zu schätzen wusste.“

Erhältlich ist das Buch „Roggen’Roll – die erstaunliche Karriere eines Getreides“ (10 Euro) im Webshop der Whisky-Erlebniswelt (Kategorie Geschenke): shop.roggenhof.at