Für Menschen, die gerade eine Krebsdiagnose erhalten haben, ist das Warten auf eine Untersuchung besonders belastend. Dennoch konnte es auch bei Patienten, die eine Computertomographie benötigen, damit ihr Arzt die Therapie planen kann, zu langen Wartezeiten kommen. Die Finanzierung von mehr Untersuchungen ist Thema zwischen CT-Instituten und Hauptverband der Sozialversicherungsträger.

Seit 3. Oktober gibt es in NÖ für diese Patienten Sondertermine. Eine Lösung, auf die sich die Taskforce „Onko-CT“ – bestehend aus Vertretern der NÖGKK, der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe/Bildgebende Diagnostik der Wirtschaftskammer NÖ, der NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft sowie des Landes NÖ, geeinigt hat. Dazu stellt jedes der 17 teilnehmenden CT-Institute und fünf Landeskliniken (Landesrat Karl Wilfing: „Niederösterreichs Spitäler beteiligen sich selbstverständlich an dieser Aktion“) einen Untersuchungsslot von 30 Minuten zur Verfügung. Um diese dringenden Checks abzudecken.

Schnell und ohne bürokratischen Aufwand

Wenn nun ein Patient in dieser Situation in ein CT-Institut kommt, versucht man dort zunächst, einen zeitnahen Termin zu finden. „Wenn das nicht gelingt, leiten wir ihn unbürokratisch an die Taskforce weiter“, so Franz Frühwald, Facharzt für Radiologie und Nuklearmedizin in St. Pölten und Obfrau-Stellvertreter der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe der Wirtschaftskammer NÖ. Die Ombudsstelle der NÖGKK teilt dann einen Termin in einem anderen Institut zu. „Alle dringlichen Fälle müssen rasch zu einem Termin kommen. Ohne Kosten für die Betroffenen, schnell und ohne bürokratischen Aufwand“, so NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter. Patientenanwalt Gerald Bachinger: „Ich bin froh, dass wir in NÖ ein positives Signal geben können.“ Und: Auch die NÖ Ärztekammer begrüßt die Lösung.