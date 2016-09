In unserer schnelllebigen Zeit wird für die eigene Gesundheit und Fitness wenig Zeit freigehalten. Solange es nicht irgendwo drückt, werden mehr als 80 % der Österreicher nicht aktiv. Und was dann? Viele versuchen auf eigene Faust oder durch gut gemeinte Ratschläge Sportarten, wie Laufen, Nordic Walking, Schwimmen, Turnen im Verein oder Ähnliches. Das Ergebnis ist für die meisten nicht befriedigend, oder hat sogar den gegenteiligen Effekt.

Kennen Sie einen erfolgreichen Sportler, der ohne Trainer sein Ziel erreicht hat? Nein, stimmt – Sportler werden von ausgebildeten Fachleuten betreut, sie trainieren auf Profigeräten und ihr Training wird auf das nächste Ziel ausgerichtet. Dennoch glauben viele Österreicher, ohne professionelle Betreuung und mit geringem Zeitaufwand ihre Gesundheit und Fitness verbessern zu können.

Wenig Zeitbudget heißt nicht, dass man auf Qualität verzichten muss! In weniger als 45 Minuten pro Einheit und nur einmal in fünf Tagen ist es möglich, seinen Körper rundum gesund zu erhalten. Das Wunschziel wird gemeinsam mit dem Fitnessbetreuer bestimmt und das Trainingsprogramm zusammengestellt. Auch während des Trainings kann man in den gewerblichen Fitnessbetrieben auf die Betreuung der Fachleute zählen. Der Fitnessbetreuer gestaltet Ihr Training und motiviert Sie, wenn dann auch einmal der innere Schweinehund anklopfen sollte.

Lassen Sie sich von Ihrem Fitnessbetrieb in Ihrer Nähe beraten oder suchen Sie sich einen Betrieb Ihrer persönlichen Wahl im Internet auf der Homepage www.freizeitinnoe.at (Rubrik: Fitnessbetriebe).

Sie brauchen nicht auf Ihre Lieblingssportart verzichten, aber schauen Sie auf die sportbedingten einseitigen Belastungen – die ausgebildeten Fachleute in NÖs Fitnessbetriebe helfen Ihnen dabei!

