Bis ins 19. Jahrhundert gingen Männer 17 bis 19 Kilometer pro Tag, Frauen neun Kilometer. Heute sind es nur noch 300 bis 500 Meter, sagte Sportmediziner Robert Fritz.

Wer sich regelmäßig bewegt - mindestens drei Mal pro Woche - kann das persönliche Herzinfarktrisiko um 60 Prozent, das Krebsrisiko um 50 Prozent und das Schlaganfallrisiko um 40 Prozent senken, sagte Fritz der APA.

"Ein regelmäßig trainierender 75-jähriger Mensch ist genauso leistungsfähig wie ein untrainierter 25-Jähriger." Der Sportexperte empfiehlt, pro Woche 150 Minuten Training mit mittlerer Intensität - sprechen soll währenddessen noch möglich sein - oder 75 Minuten höhere Intensität, zudem zwei Mal pro Woche Krafttraining. Und dazu muss man nicht gleich einen Vertrag in einem Fitnesscenter abschließen, sondern kann Übungen mit Eigengewicht oder Hilfsmittel wie etwa Therabänder machen, rät der Experte.

"Es ist nie zu spät, um körperlich aktiv zu werden"

"Es ist nie zu spät, um körperlich aktiv zu werden", sagte Fritz, der in der Wiener Sportordination pro Jahr an die 1.000 Laktattests für Sportler macht. Ein Mensch, der in seinem Leben nie Sport gemacht hat, baut nämlich ab einem Alter von 27 Jahren bei der Ausdauer, der Kraft und bei der Knochenmasse rapide ab. "Schlimm wird es bei diesen Menschen ab einem Alter von 60 Jahren." Da sind die Inaktiven nach Angaben des Sportmediziners bereits an der Schwelle, nicht mehr selbstständig gehen zu können bzw. von anderen Hilfen abhängig zu sein. Bei aktiven Menschen ist das erst bei einem Alter von 80 Jahren der Fall.