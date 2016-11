Rund zwei Mio. Österreicher haben chronische Schmerzen .

Rund zwei Millionen Österreicher leiden an chronischen Schmerzen. Davon entfällt die Hälfte auf Gelenksschmerzen sowie zwei Drittel auf Rückenschmerzen, erklärte Ronald Dorotka vom Berufsverband Österreichischer Fachärzte für Orthopädie am Montag in Wien.