Sich am Wochenende durchchecken lassen? Das können Gäste künftig im Nuhr Medical Center in Senftenberg. In den nächsten zwei Jahren wird kräftig umgebaut. Dann werden neben physikalischem Schwerpunkt dank eines Ärztezentrums auch weitere Bereiche vor Ort sein: Kardiologie, Gastroenterologie, Diätologie, Neurologie und Psychologie bis hin zum dermatologisch-kosmetischen Bereich. Dazu kommt ein Viersterne-Superior-Hotel.

„Das gibt dem Gast die Möglichkeit, verschiedene Beschwerden im Sinne eines One-stop-Shops an einem einzigen Ort und während eines Aufenthalts abklären zu lassen“, erläutert Martin Nuhr. „Dieses Konzept ist in der Region in dieser Form einzigartig.“

Neben 14-tägigen Therapieaufenthalten und Behandlungen unter der Woche sind auch drei- bis fünftägige Packages und Betrieb am Wochenende geplant. Für Gäste, die sich Medizin privat leisten wollen. Auch soll es mehr vorbeugende Angebote zum Stütz- und Bewegungsapparat und Lebensstilprogramme geben.

Die Umbauarbeiten werden rund 15 Millionen Euro kosten. Das Land NÖ fördert das Projekt mit 15 Prozent der förderbaren Kosten, das sind rund zwei Millionen Euro. „Der Gesundheitstourismus hat eine besondere Bedeutung“, so Landeshauptmann Erwin Pröll. Rund 30 Prozent der Nächtigungen entfallen auf diesen Bereich. „Mit diesem Investment werden zusätzliche, neue Impulse geschaffen.“ Für den Neubau werden übrigens fast nur Unternehmen aus NÖ beauftragt. Das Zentrum wird 20 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Und: Bei den Nächtigungen wird eine Steigung von 4.000 auf 7.000 in den nächsten fünf Jahren erwartet.

