Zwei Semester lang haben 14 Teilnehmer vom Hilfswerk Niederösterreich den Weiterbildungslehrgang „Demenzstudien“ an der Donau-Universität-Krems in Zusammenarbeit mit der MAS Alzheimerhilfe besucht.

„Der Lehrgang ist in seiner Weise einzigartig"

Stefanie R. Auer vom Zentrum für Demenzstudien der Donauuniversität Krems: „Der Lehrgang ist in seiner Weise einzigartig. Er verbindet Theorie mit Praxis und bietet eine Grundlagenausbildung zum Thema Demenz an.“ Im Vordergrund standen nicht-medikamentöse Therapiemöglichkeiten. Es erfolgte eine Auseinandersetzung mit interdisziplinären Behandlungsansätzen für Personen mit Demenz und deren Umfeld.

Das erworbene Wissen und auch das, was in Zukunft noch dazukommen wird – „Der Lehrgang befähigt Absolventinnen auch, sich selbst mit dem Thema in Form von kontinuierlichem Literaturstudium zu befassen“, so Auer –, wird den Kunden, Familien und Kollegen der Teilnehmer nutzen.