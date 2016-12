Während man in den vergangenen Jahren schon allein beim Blick auf die winterlichen Modeschauen ins Frösteln geriet, da die Models meist nur in dünne Mäntel mit offenen Knöpfen und Reißverschlüssen gehüllt waren, haben sich die Modemacher in diesem Jahr wieder auf den praktischen Nutzen von Winterkleidung besonnen: Und somit sieht die diesjährige Wintermode nicht nur gut aus, sondern hält auch wohlig warm. Dicke Daunenjacken, warme Boots und Lagenlook liegen wieder im Trend.

Wärmende Daunenmode

Die Daunenjacke erlebt 2016/2017 ihr großes Mode-Comeback. Zwar war sie nie ganz von der Bildfläche verschwunden, doch die taillierten Modelle werden nun durch breite Varianten ersetzt und sind so gefragt wie nie zuvor. Doch womit kombiniert man solch eine Jacke, die der Figur nicht gerade schmeichelt? Eine Oversized-Daunenjacke sieht an den meisten Menschen so aus, als wäre sie ein bis zwei Nummern zu groß – doch dafür wärmt sie umso besser und ist obendrein noch gemütlich. Am besten trägt man sie zu eng anliegenden Hosen, die das Bein optisch strecken. Dazu Chelsea-Boots oder für die Dame-Ankle-Boots mit Absatz und das Outfit ist komplett. Wer auf den Wintermantel nicht verzichten möchte, kann in diesem Jahr ruhig zum Modell mit Daunen greifen. Doch damit man die Figur trotz der dicken Schichten noch erahnen kann, sollte die Taille mit einem auffälligen Gürtel betont werden.

Dicke Winterstiefel

Kalte Füße sind Schnee von gestern! Denn in dieser Saison halten die Trend-Schuhe nicht nur kuschelig warm, sondern verfügen auch über ein ausgeprägtes Profil, das auf nassem oder glattem Untergrund ausreichend Halt bietet. Ein Klassiker sind dick gefütterte Ugg-Boots mit wärmendem Schaffell. In klassischem Schwarz passen sie zu jedem Outfit und halten die Füße warm und trocken. Seit 2015 sind auch Inuikii-Boots als Winterschuhe überaus beliebt: Mit ihrer wärmenden Innensohle aus Fell und den Profil-Gummisohlen eignen sie sich ideal für kalte Wintertage. Dazu passen eng anliegende Hosen oder für die Damen auch Kleider und Röcke in Kombination mit einer wärmenden Leggings. Für die Herren sind vor allem Winterschuhe der Marke Timberland interessant: Auch sie überzeugen durch ein wärmendes Futter und eine Sohle mit ausreichend Grip.

Perfekte Schichten

Zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend: Und übergroße Daunenjacken mögen zwar mollig warm halten, doch figurschmeichelnd sind sie nicht unbedingt. Schlanke Frauen können als Kontrast ihre Beine betonen, doch für kurvigere Frauen sind voluminöse Daunenjacken meist keine Option. Für sie empfiehlt sich vielmehr der Lagen-Look mit fließenden Stoffen und komfortablen, weiten Schnitten, die der Mode etwas Leichtes verleihen. Das Prinzip ist ganz einfach: Man zieht mehrere dünne Lagen übereinander. Die zwischen den Schichten liegende Luft wirkt isolierend, sodass einem schön warm bleibt. Der große Vorteil besteht darin, dass man sich somit im Winter nicht in dicke Pullover hüllen muss, sondern einfache mehrere Trendteile im Lagen-Look tragen kann. Früher sah dies vor allem bei größeren oder etwas molligeren Frauen häufig "sackartig" aus, doch Spezialshops wie Emilia Lay bieten inzwischen schicke Westen und Blusen speziell ab Größe 40, die man problemlos zu einem eleganten Layering-Look kombinieren kann.

Aber natürlich sieht dieser Modestil richtig umgesetzt auch an kleineren Frauen gut aus. Doch bevor ein falsches Bild entsteht: Es gibt auch Kombinations-Klassiker, die an Männern gut aussehen. Der bekannteste dürfte das Hemd unter einem wärmenden Pullover sein, dazu Jeans und Stiefel. Weiterhin sollte der Rollkragen-Pullover – unter Modekennern auch als Turtleneck bekannt – im Kleiderschrank nicht fehlen, denn auch er lässt sich hervorragend im Zwiebel-Look kombinieren. Einen dünnen Rolli kann man zum Beispiel unter einem lässigen Jeanshemd tragen. Aber selbst Pullover mit weitem Ausschnitt sind in der kalten Jahreszeit erlaubt: Wer darunter ein Oberteil aus transparentem Stoff oder mit verspielten Details trägt, bringt ein wenig Raffinesse in das schlichte Outfit.