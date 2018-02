„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“: So lautet der Titel des Romans des schwedischen Autors Jonas Jonasson, der zum weltweiten Bestseller und in über 35 Ländern verkauft wurde. Thema: Die Flucht eines 100-Jährigen vor seiner Geburtstagsfeier im Altenheim und eine Ansammlung von skurrilen Ereignissen, die dem Jubilar widerfährt, bis er unversehrt auf der Insel Bali ankommt. Ein Lesevergnügen. Weit weniger amüsant ist es jedoch, wenn man als Angehöriger plötzlich selbst betroffen ist, wenn ein betagter Eltern- oder Großelternteil, mitunter auch Partner, plötzlich unauffindbar ist.

„Wir wussten ja gar nicht, wo wir anfangen sollten. Wir konnten nur zirka rekonstruieren, wo und wie sie gegangen sein könnte.“ Betroffene über die Suche nach der demenzkranken Oma

„Ich erinnere mich noch ganz genau. Es war nach 22 Uhr an einem Jännertag und hatte minus 14 Grad. Plötzlich rief mich meine Mutter an, dass Oma von einem Friedhofsgang nicht zurückgekehrt sei“, berichtet die betroffene Enkelin. Umgehend wurde die Exekutive in Kenntnis gesetzt, die Enkelin fuhr fast 100 Kilometer, um sich im Finstern auch auf die Suche zu machen. Und das war gar nicht so leicht. „Wir wussten ja gar nicht, wo wir anfangen sollten. Wir konnten nur zirka rekonstruieren, wohin sie gegangen sein könnte“, schildert sie. So wurden Parkanlagen durchsucht, Gassen wie Straßen, auch der Bereich eines zugefrorenen Sees. Doch vergebens. Die Stunden vergingen. Angehörige und Exekutive suchten mit Hubschrauber und Diensthunden weiter.

„Wir waren noch in ihrer alten Wohnung, da wir dachten, dass sie sich vielleicht dort zurückgezogen haben könnte. Doch auch dort war sie nicht“, erzählt sie. Gegen 3 Uhr morgens wurde damals die Suche der Polizei vorerst erfolglos abgebrochen. Nicht ein einziges Lebenszeichen der über 80-jährigen Frau. Handy hatte sie auch keines dabei. Aufatmen am nächsten Morgen. Es läutete an der Tür der Angehörigen. „Hier haben Sie Ihre Oma wieder“, sagte ein freundlicher Rettungssanitäter. „Sie hatte eine Platzwunde am Kopf. Eine Dame hatte sie in einem ganz anderen Teil der Stadt zusammengebrochen vor einer Kirche am frühen Morgen gefunden“, dankt die Enkelin der Helferin.

Gesellschaft wird älter, die Demenz nimmt zu

Fälle wie diese sind kein Einzelfall. Die Gesellschaft wird älter, die Zahl der Demenzkranken nimmt zu. Das Bundeskriminalamt wendet sich daher neu mit einem speziellen Formular an Angehörige sowie an Pflege- und Betreuungspersonal. Manche ältere Menschen leiden zeitweise oder dauerhaft an Gedächtnisstörungen und Orientierungslosigkeit. Nicht selten verlassen diese ihren unmittelbaren Lebensbereich und finden nicht mehr zurück. „Sie können dann rasch erheblichen Gefahren ausgesetzt sein, insbesondere während der kalten Jahreszeit oder wenn eine regelmäßige Medikamenteneinnahme erforderlich ist“, gibt Kriminalpräventionsbeamter Andreas Bandion zu bedenken. Werden solche Menschen vermisst, ist es wichtig, keine Zeit zu verlieren. Die Polizei benötigt schnell eine Reihe von Informationen, um sofort die notwendigen Maßnahmen ergreifen zu können.

In diesem Formular werden sämtliche Personaldaten und eine genaue Personenbeschreibung eingetragen. Das reicht vom äußerlichen Erscheinungsbild bis hin zu Unterstützungsmitteln wie einem Hörgerät oder auch dem Dialekt, den derjenige spricht.

Weiters werden Erkrankungen, Interessen und Gewohnheiten eingetragen. „All das erleichtert die Fahndungsmaßnahmen“, betont Bandion. Besonders wichtig sei es, ein möglichst aktuelles Foto beizulegen und das Formular griffbereit zu haben, dass fehlende Daten wie der Zeitpunkt des Verschwindens ergänzt werden können. Dieses Formular dann sofort der Polizei im Falle des Verschwindens übermitteln. Das Datenblatt ist bei der Polizei erhältlich.