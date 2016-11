21. November, St. Pölten: Tag der offenen Tür beim Gehörlosenverband NÖ (Rennbahnstraße 43/Top5, 3100 St. Pölten). Ab 14 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit mehr über den Gehörlosenverband und seien Tätigkeit in Niederösterreich zu erfahren. www.gehoerlos-noe.at

21. bis 23. November, Pöggstall: Tage der offenen Tür in der Werkstatt Braunegg (8 bis 16 Uhr, Braunegg 28). Einblick und Information über die Arbeit von Menschen mit Behinderungen, Verkauf der Produkte, Kaffee und Kuchen. Übrigens gibt es viele Tage der offenen Tür und Weihnachtsverkaufsausstellungen in Caritas-St. Pölten-Einrichtungen vor Weihnachten.

Weitere Termine: 23. & 24. November: Werkstatt Krems (9 bis 16 Uhr, St. Paulgasse 12), 24. November: Advent im carla shop Waidhofen/Thaya (8 bis 20 Uhr, Hauptplatz 18), 25. November: Werkstatt Horn (10 bis 17 Uhr, Spitalgasse 10a), 25. November: Werkstatt Tulln (13 bis 18 Uhr, Alter Ziegelweg 65), 25. & 26. November, 2. & 3. Dezember, 9. & 10. Dezember: Werkstatt Zwettl Verkaufsladen „S’Mitbringsel“ (Fr 8 bis 11.15 Uhr, 12.30 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 12 Uhr + 13 bis 16 Uhr, Neuer Markt 5). Darüber hinaus lockt der VIP Laden St. Pölten, Brunngasse 23, mit handgefertigten Unikaten, Dekoration & Geschenkideen, hergestellt in den Werkstätten der Caritas. Öffnungszeiten am 26.11., 3.12., 10.12. & 17.12. 10 bis 18 Uhr. www.caritas-stpoelten.at

23. November, Wien: 16. Wiener Rheumatag (11 bis 16.30 Uhr, Rathaus, Festsaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien). In Österreich leiden ca. zwei Millionen Menschen an Beschwerden des Bewegungsapparates. Auf dem Programm stehen interessante Vorträge. Und es gibt zahlreiche Aussteller. Der Eintritt zum Wiener Rheumatag ist barrierefrei und kostenlos. www.rheumaliga.at oder www.rheumatologie.at

26. November, Baden: Unter dem Titel „Dancer against Cancer – Helfen ist eine HERZENSANGELEGENHEIT“ findet heuer erstmals ein Dancer against Cancer-Ball zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Niederösterreich in Baden bei Wien statt. Es gibt zahlreiche Bands, Künstler und Programmpunkte. Einlass: 20 Uhr. http://baden.danceragainstcancer.com/der-ball

26. November, Krems: Tag der Offenen Tür an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (10 bis 13 Uhr, Campus Krems). Hier werden die Studiengänge im Bereich Medizin, Psychologie und Psychotherapie- und Beratungswissenschaften vorgestellt. Das Programm gibt Einblicke in das österreichweit erste vollwertige, bologna-konforme Medizinstudium sowie das praxisorientierte Psychologiestudium. www.kl.ac.at

29. November, Wien: Treffen der Selbsthilfegruppe Wien-Marienkron für Menschen mit Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen (18.30 Uhr, Café Prückel, Stubenring 24, 1010 Wien). Organisiert ist die Gruppe als Regionalgruppe des Netzwerks für Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen e.V. (Fürth, Deutschland). Kontakt: Sr. Mirjam: md@abtei-marienkron.at, Ottilie Bauer: bauers@4ever.at, Alexander Burstein: alexander.burstein@hotmail.com. www.hypophyse-nebennieren.at

1. Dezember, St. Pölten: Adventmarkt in der NÖGKK (7.30 bis 14.30 Uhr, NÖ Gebietskrankenkasse, Kremser Landstraße 3). Auch heuer wieder veranstaltet der Dachverband der NÖ Selbsthilfegruppen wieder einen Adventmarkt. Es gibt Selbstgebasteltes wie Weihnachtsgestecke, Kerzen und Schmuck sowie regionale Spezialitäten wie Öle und Marmeladen. Der Erlös dient ausschließlich zur Unterstützung der ausstellenden Selbsthilfegruppen. www.selbsthilfenoe.at

5. Dezember, St. Pölten: Treffpunkt Gesundheit: Reflux – bewährte und neue chirurgische Methoden (ab 18.30 Uhr, Universitätsklinikum St. Pölten, Haus A, 9. Obergeschoß). Etwa ein Drittel aller Österreicherinnen und Österreicher leidet unter Reflux. Dr. Marion Leitgeb, Oberärztin an der Klinischen Abteilung für Allgemein- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Krems, spricht über bewährte und neue chirurgische Methoden zum Thema Reflux. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Termine: »tut gut«-Hotline 02742/22 655 und www.noetutgut.at

24. November, Wien: Infoabend zum Diplomlehrgang für Licht und Farbe (17.30 bis 19.30 Uhr, Gonzagagasse 1, 1030 Wien). Der Lehrgang beschäftigt sich unter anderem mit Themen wie gesundes Licht, Wie gut sind die neuen LEDs? Warum und wann spricht die Lichtbiologie von "toxischem Licht"? Weiterer Infoabend-Termin: 13. Dezember (17.30 bis 19.30 Uhr, Marxergasse 1, 1010 Wien). Bitte um Anmeldung: info@lichtundfarbe.at. www.lichtundfarbe.at

9. Jänner, St. Pölten: Bezirksgruppen-Treffen (14 Uhr, Hotel-Gasthof Graf, Bahnhofsplatz 7). Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs informiert im Rahmen von regelmäßigen Bezirksgruppen-Treffen über kostenlose Beratungsleistungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Geboten wird Sozialberatung (z. B. Pflegegeld, Behindertenpass), Hilfsmittelberatung (z. B. sprechende Uhren, Großtastentelefone), Gratis-Zugang zur Hörbücherei, Kostengünstiger Verleih von Lesegeräten, barrierefreies Seniorenwohnhaus Waldpension. Weitere Termine: 6. Februar, 6. März, 3. April, 8. Mai, 12. Juni. Kontakt: Bezirksgruppenleiter Gerhard Bruckner, 01/330 35 45 - 89. www.hilfsgemeinschaft.at

19. Jänner, St. Pölten: kostenlose Sprechstunde für sehbeeinträchtigte Menschen in St. Pölten (16 bis 18 Uhr, Universitätsklinikum St. Pölten, Augentagesklinik, 7. Stock Haus A, Probst-Führer-Straße 4). Tanja Berlakowitz von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs unterstützt bei Anträgen für Pflegegeld oder Behindertenpass und informiert über Hilfsmittel, wie z. B. sprechende Uhren, Leuchtlupen oder Markierungssysteme. Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich! Info und Anmeldung: Tanja Berlakowitz, 0660/294 85 28, E-Mail: berlakowitz@hilfsgemeinschaft.at. Weitere Termine: 16. Februar, 16. März, 20. April, (Mai entfällt), 8. Juni, jeweils von 16 bis 18 Uhr. www.hilfsgemeinschaft.at