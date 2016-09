Bis 3. November, NÖ: NÖ-Pflege-Hotline on Tour durch Niederösterreich. Senioren- und Sozial-Landesrätin Barbara Schwarz: „Das Hotline-Team kommt ab Ende September in alle Landesviertel und informiert interessierte Seniorinnen und Senioren und Angehörige vor Ort, bewährt kompetent und kostenlos über alle Fragen rund um Pflege und Betreuung, Unterstützungsleistungen, Heilbehelfe und vieles mehr.“ Einige Termine: 6. Oktober Gänserndorf (Tel. 02282/2595, www.lph-gaenserndorf.at), 13. Oktober Wiener Neustadt (Tel. 02622/27895, www.lph-wrneustadt.at) und 3. November Raabs/Thaya (Tel. 02846/7293, www.lph-raabs.at). Beginn: jeweils 16.30 Uhr. Eintritt frei. Für Musik und Unterhaltung ist gesorgt. Anmeldung direkt beim jeweiligen Landespflegeheim. www.noel.gv.at

Bis 21. November, NÖ: NÖGKK-Vortragsreihe „Lachen ist die beste Medizin“. Warum Lachen gesund ist, wie man mehr Freude in den Alltag bringt, verraten die Vorträge mit Peter Cubasch (Psychotherapeut, Lach- und Atemlehrer). Darüber hinaus gibt es Lachyoga- und Atemübungen für zu Hause. Anmeldung im jeweiligen Servicecenter erforderlich! Einige Termine: 3. Oktober Scheibbs, 18.30 Uhr (050899-1954), 4. Oktober Mödling, 18.30 Uhr (050899-1454) … NÖGKK-Versicherten-Hotline: 050899-6100, www.noegkk.at.

Bis 30. November, NÖ: Schnupperkurse „Mit Krafttraining die Gesundheit stärken“. Im Mittelpunkt stehen praktische Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und verschiedenen einfachen Utensilien zur Kräftigung des gesamten Körpers. Die Schnupperkurse werden vom Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung (IMSB Austria) durchgeführt. Anmeldung im jeweiligen Servicecenter erforderlich! Termine: 12. Oktober Baden (050899-0254), 13. Oktober Schwechat (050899-2354) … NÖGKK-Versicherten-Hotline: 050899-6100, www.noegkk.at.

Bis 1. Dezember, NÖ: Vortragsreihe „Beherzt mein Leben gestalten“. High-Performance-Coach Monika Herbstrith-Lappe verrät, wie man durch richtiges Mentaltraining gesundes Selbstvertrauen und Zuversicht fördert, die private und berufliche Lebensfreude schützt und sich Unerfreuliches weniger zu Herzen nimmt. Anmeldung im jeweiligen Servicecenter erforderlich! Termine: 6. Oktober St. Pölten (050899-1854), 10. Oktober Bruck an der Leitha (050899-0354) … NÖGKK-Versicherten-Hotline: 050899-6100, www.noegkk.at

3. Oktober, Böheimkirchen: Stammtisch für pflegende Angehörige in Böheimkirchen (20 Uhr, Gasthaus Winter, Lanzendorf 22). Immer mehr Menschen mit Demenz werden zu Hause von Angehörigen rund um die Uhr gepflegt und betreut. Die enorme körperliche und seelische Belastung der pflegenden Angehörigen abzubauen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und hilfreiche Tipps von Pflegeexpertinnen zu erhalten, ist der Zweck von diesen Angehörigenstammtischen. www.caritas-pflege.at

3. Oktober, St. Pölten: Bezirksgruppentreffen Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs (Jeweils ab 14 Uhr, Hotel-Gasthof Graf, Bahnhofsplatz 7) . Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs informiert im Rahmen von regelmäßigen Bezirksgruppen-Treffen über kostenlose Beratungsleistungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Mit Sozialberatung (z. B. Pflegegeld, Behindertenpass), Hilfsmittelberatung (z. B. sprechende Uhren, Großtastentelefone), Gratis-Zugang zur Hörbücherei, kostengünstiger Verleih von Lesegeräten, das barrierefreie Seniorenwohnhaus Waldpension … Weitere Termine: 7. November, 5. Dezember. Bezirksgruppenleiter Gerhard Bruckner, Tel. 01/330 35 45 – 89. www.hilfsgemeinschaft.at

4. Oktober, Steinakirchen: Gedächtnistraining für Jung und Alt in Steinakirchen (9 Uhr, Kleiner Pfarrsaal Steinakirchen. Caritas Diözese St. Pölten mit der Gesunden Gemeinde Steinakirchen laden zum Gedächtnistraining. Weitere Termine rund um Demenz: www.caritas-pflege.at

5. Oktober, St. Pölten: Gehörlosen Café (14 bis 18 Uhr). Das Café ist speziell für Gehörlose die sich gerne mit Freunden und Bekannten treffen möchten. Tipp: Da das Café nun an einem Mittwoch ist, kann man die Gelegenheit nutzen und auch die Sozialberatung oder jeden ersten Mittwoch im Monat die Beratung der Arbeitsassistenz in Anspruch zu nehmen. Einfach vorbei kommen und einen gemütlichen Nachmittag in Caféhausatmosphäre genießen. www.gdn.gehoerlos-noe.at

6. Oktober, Wien: Wiener Augentag (10 bis 18 Uhr, Wiener Rathaus). Fast die Hälfte aller Österreicher leidet an einer Sehstörung. Umso wichtiger ist daher die regelmäßige Kontrolle beim Augenarzt. Mit kostenloser Augenuntersuchungen, Vorträge und Beratungen über trockene Augen, diabetische Retinopathie, Gleitsichtbrille, Grauer und Grüner Star, erhöhter Augendruck … Eintritt frei. www.augentag.info

7. Oktober, Wien: Info-Veranstaltung für Transplantierte aller Organe (C3 Convention Center. Unter dem Motto „Quo vadis Transplantation“ erwartet die Besucher ein interessantes Vortragsprogramm, Einblicke in die Eurotransplant und ein Seminarkabarett für einen gesundheitsfördernden Lebens-stil mit Bernhard Ludwig. Serge Vogelaar, Leiter des Medizinischen Dienstes der Stiftung Eurotransplant im niederländischen Leiden, spricht in „Insider-Blick“ über die Verteilung von Spenderorganen, Alexander Rosenkranz zum Thema „ADKPD – eine Nierenkrankheit als Familienerbe?“ und Daniel Zimpfer zum Thema „Gibt es in 10 Jahren noch Herztransplantati-on?“ Anmeldung erforderlich unter schlager@pressrelation.at oder 0650 / 31 46 593. www.selbsthilfe-niere.at

8. Oktober, Katzelsdorf & 15. Oktober, Mistelbach: NÖGKK-Schwerpunkttag „Mentale Gesundheit“ (jeweils 9 bis 17 Uhr, Schloss Katzelsdorf, Schloss-Straße 1 + Stadtsaal Mistelbach, Franz-Josef-Straße 43). Psychische Erkrankungen sind im Vormarsch. Bereits jeder vierte Mensch ist im Laufe seines Lebens davon betroffen. Doch nach wie vor handelt es sich um ein TabuthemaAm Programm stehen Vorträge und Schnupperkurse, die zum Entspannen und Kraft tanken einladen. Darüber hinaus gibt es psychologische Beratungen, Biofeedback-Messungen, Gesundheits-Checks sowie Shiatsu-Behandlungen. Zahlreiche Info- und Beratungsstände runden die Aktionstage ab. Eintritt frei! www.noegkk.at

11. Oktober, Amstetten + 18. Oktober, Korneuburg + 10. November, Rohrendorf + 22. November, Baden: NÖGKK-Vortragsreihe „Mut zur Gesundheit“. Top-Expertin Rotraud A. Perner erzählt, wie man sich gegen Überforderungen durch Beruf und Familie abgrenzt, gibt Tipps zur Selbstfürsorge und präsentiert wirkungsvolle Strategien zu Arbeitsorganisation und Zeitmanagement. Anmeldung erforderlich: Amstetten (050 899-0154), Korneuburg (050 899-0954), Rohrendorf (050 899-1054) und Baden (050 899-0254). www.noegkk.at

12. Oktober, Stockerau: Rheumatag „Rheuma hat viele Gesichter – ob jung oder alt – es kann jeden treffen!“. Schmerzen im Rücken, in den Knien oder Fingern? Schwellungen in den Gelenken? Ständige Müdigkeit und Kraftlosigkeit? In Österreich leiden etwa zwei Millionen Menschen an Beschwerden des Bewegungsapparates, 381.000 allein in Niederösterreich. Am Rheumatag gibt es umfassende Informationen über Diagnose und Therapie rheumatischer Erkrankungen (ab 13 Uhr im City Hotel Stockerau, Hauptstraße 49). Am Programm stehen Vorträge wie „Uptodate in der Rheumatologie“, „Jung und Rheuma“, „Rheuma und Haut“ usw. Es lockt eine Gesundheitsstraße. Der Eintritt ist frei. www.rheumaliga.at oder www.rheumatologie.at

14. Oktober, Wien: Wiener Osteoporosetag (10 bis 18 Uhr, Wiener Rathaus). Im Lauf des Lebens ist jede dritte Frau und jeder fünfte Mann von einem Knochenbruch betroffen. Besucher können sich informieren, was man für die Knochengesundheit tun kann, es locken Infos zu Ernährung, Schilddrüsenüberfunktion, Diabetes, Rheuma, Beckenbodentraining, Tipps zur Sturzvermeidung … Eintritt frei. www.osteoporosetag.info

15. Oktober, Wien: Tag der Psychologie (10 bis 17 Uhr, Wiener Rathaus). „Seelisch gesund: Gewusst wie! Psychologie hilft: Ressourcen stärken - Belastungen bewältigen -Selbstbestimmt leben“ heißt es beim Tag der Psychologie. Eintritt frei. www.tagderpsychologie.at

17. Oktober, St. Pölten: Treffpunkt-Gesundheit-Vortrag „Operation am Herzen – neueste chirurgische Methoden bei Herzerkrankungen“ (18.30 Uhr, Universitätsklinikum St. Pölten). Peter Bergmann, Oberarzt an der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie am Universitätsklinikum St. Pölten, spricht über neueste chirurgische Methoden bei Operationen am Herzen. Keine Anmeldung erforderlich. Weitere Termine: Tut-gut-Hotline, 02742 / 22655. www.noetutgut.at

17. bis 21. Oktober, NÖ: Beratungs- und Screening-Tage Bauchaortenaneurysma. Beim Bauchaortenaneurysma handelt es sich um eine gefährlich erweiterte Bauchschlagader, die wenn es zum Platzen kommt, in den meisten Fällen sogar tödlich endet. Geschätzte 70.000 Österreicher sind davon betroffen. Afshin Assadian, Wissenschaftlicher Sprecher des GFÖ und Leiter der Gefäßambulanz des Wilhelminenspitals Wien: „Das Gefäßforum Österreich freut sich sehr, im Rahmen der diesjährigen Aneurysmawoche erneut auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit von gezielten Ultraschalluntersuchungen zur Diagnose und optimalen Therapiemöglichkeit von Bauchaortenaneurysmen aufmerksam machen zu können.“ In den Ambulanzen gibt es Infofolder, eine ein umfassendere Broschüre kann auch per E-Mail an office@gefaessforum.at kostenlos bestellt werden. Ambulanzzeiten Niederösterreich:

+ Landesklinikum Horn, Abteilung Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Spitalgasse 10, 17. Bis 21. Oktober, 8 bis 13 Uhr, Tel. 02982 / 2661-7160 (Bitte um Voranmeldung)

+ Universitätsklinikum St. Pölten, Abteilung für Chirurgie, Propst-Führer Straße 4, 18. Oktober, 8.30 bis 12 Uhr, Tel. 02742 / 9004-71388 (Bitte um Voranmeldung)

+ Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf, Abteilung für Chirurgie, Liechtensteinstraße 67, 17. Bis 21. Oktober, 9 bis 11 Uhr, Tel. 02572 / 9004-13630 (Bitte um Voranmeldung)

www.gefaessforum.at

19. Oktober, Wien: Treffpunkt Homöopathie: Aethusa & Rheum (18.30 Uhr, Erster Österreichischer Naturheilverein, Esterhazygasse 30, 1060 Wien). Der Verein veranstaltet jeden 3. Mittwoch im Monat einen Treffpunkt Homöopathie. Diesmal geht es um die Arzneimittel Aethusa und Rheum. Vortragende: Claudia Maurer. Eintritt: 5 Euro, kostenlos für Mitglieder des Vereins Initiative "Homöopathie hilft!" (Jahresmitgliedsbeitrag: 24 Euro). Anmeldung erbeten telefonisch unter 01/879 99 07 oder per E-Mail an initiative@homoeopathiehilft.at. www.homoeopathiehilft.at

20. Oktober, St. Pölten: kostenlose Sprechstunde für sehbeeinträchtigte Menschen (16 bis 18 Uhr, Universitätsklinikum St. Pölten, Augentagesklinik, 7. Stock Haus A). Tanja Berlakowitz von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs unterstützt jeden 3. Donnerstag im Monat bei Anträgen für Pflegegeld oder Behindertenpass und informiert über Hilfsmittel, wie z. B. sprechende Uhren, Leuchtlupen oder Markierungssysteme. Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich! Die nächsten Termine: 17. November, 15. Dezember. Info und Anmeldung: Tanja Berlakowitz, Tel. 0660/294 85 28, E-Mail: berlakowitz@hilfsgemeinschaft.at. www.hilfsgemeinschaft.at

21. Oktober, Wien: Patienten- und Angehörigenseminar „Tumore der Bauchspeicheldrüse" (15 bis 18.30 Uhr, Veranstaltungsraum LOFFICE, Schottenfeldgasse 85/1, 1070 Wien). Auf Initiative der von Michaela Hartenstein gegründeten Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom in Kooperation mit Martin Schindl (Leiter der "Pancreatic Cancer Unit", Wien) unter der Schirmherrschaft der renommierten Onkologin Gabriela Kornek (ärztliche Direktorin des AKH Wien) wird dieses Seminar die Möglichkeit bieten, sich zu allen wichtigen Aspekten der Erkrankung, Diagnose und Therapie umfassend zu informieren und mit führenden Experten zu diskutieren. Anmeldung (bis 14. Oktober erbeten): office@selbsthilfe-pankreaskarzinom.at, 0664/466 45 92. www.selbsthilfe-pankreaskarzinom.at

21. & 22. Oktober, Krems: Symposium „Spirituelle Gesundheit aus Sicht der TCM und Komplementärmedizin“ (Donau-Universität Krems). Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Zentrums für Traditionelle Chinesische Medizin und Komplementärmedizin an der Donau-Universität Krems unter der Leitung von Andrea Zauner-Dungl widmet sich das Symposium unter Beteiligung internationaler Experten den komplementärmedizinischen Möglichkeiten der Gesundheits- und Krankheitsprävention. Das Symposium vernetzt unter anderem aktuelle Forschungsergebnisse aus der Laserakupunktur, Phytotherapie, psychosomatische Medizin, Ernährung, Achtsamkeit und der Manualtherapie zu einem interdisziplinären Dialog. Es richtet sich an Ärzte, Veterinärmediziner, Pharmazeuten, Personen aus den Gesundheitsberufen, aus psychotherapeutischen und pädagogischen Berufen, aus dem Bereich der Sozialarbeit und weiteren Fachgebieten wie Osteopathie, Gartentherapie, Tiertherapie und Musiktherapie, Gesundheits- und Personalverantwortliche und Interessierte. Eintagespreis: 150 Euro, Zweitageskarte: 290 Euro (Ermäßigungen für Alumni und Studierende der Donau-Universität). Infos & Anmeldung: www.donau-uni.ac.at/tcm/symposium2016

27. Oktober, St. Pölten: GebärdenSprach Stammtisch in St. Pölten (18 bis 20 Uhr, Gasthaus Graf, Bahnhofplatz 7). Teilnehmen können alle Personen, die Gebärdensprachkompetenz mitbringen, Hörende, Gehörlose, und Personen, die Interesse an der Gebärdensprache haben, und auch alle Kursteilnehmer, die mindestens einen Anfängerkurs II absolviert haben. Sie können Ihre ÖGS-Kenntnisse anwenden, auffrischen oder vertiefen. Kontakt: Gehörlosenverband Niederösterreich, Rennbahnstraße 43/Top 5, 3100 St. Pölten, E-Mail: office@gehoerlos-noe.at , Tel: 02743/21990 , SMS: 0676/3346084.



28. & 29. Oktober, Wien: fem vital 2016 - Wiener Mädchen- und Frauengesundheitstage (28. Oktober, 9 bis 17 Uhr, 29. Oktober, 10 bis 18 Uhr, Wiener Rathaus). Vorträgen, Experteninterviews, Diskussionsrunden und an über 60 Ausstellungsständen über frauenspezifische Gesundheitsthemen sowie Aspekte gesunder Lebensplanung- und –gestaltung, Workshops, Activity-Center, Kinderbetreuung, musikalische Live-Acts, Kabarett … Der Eintritt ist frei. www.femvital.at

4. & 5. November, St. Pölten: Gesundheit für Sie. „Hirn-rissig oder genial? Als Frau gedacht und gehandelt“ lautet heuer das Motto der Gesundheitsveranstaltung für Frauen mit zahlreichen Vorträgen (wie etwa zu Brainfood, Demenzprävention, Erfahrungen, Entscheidungen treffen …), Beratungen, Gesundheitschecks, einer Podiumsdiskussion und einem Kabarett im Wifi St. Pölten. Kostenlose Kinderbetreuung. Eintritt frei. www.gesundheitfuersie.at