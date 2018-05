Im Fokus stand die Jugendarbeit.

Das Rote Kreuz Niederösterreich lud am Mittwoch zur großen Geburtstagsfeier ihres Gründers Henry Dunant. Immerhin: der 190. Geburtstag, ein ganz besonderer Grund zu feiern. Im Fokus stand in diesem Jahr zudem die Jugendarbeit – denn das Rote Kreuz hat in Niederösterreich gleich doppelt Grund zu feiern: seit nunmehr 40 Jahren engagiert sich das Rote Kreuz ganz besonders in der Jugendarbeit. Entsprechend dieser Zielgruppe wurde auch eine außergewöhnliche Eventlocation gewählt: ein Zirkuszelt. Das Rote Kreuz überraschte Jung und Alt mit einer bunten Mischung aus dem Programm des Circus Pikard, Festansprachen und klaren Zeichen ihrer Jugendgruppen – denn: Jugendarbeit ist Zukunftsarbeit.