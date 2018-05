Die Pläne sind fertig, das Grundstück steht bereit und die Vorfreude auf das neue Heim ist groß. Bevor aber endlich mit dem Bauen begonnen werden kann, müssen noch zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um zu Verhindern, dass es während der Arbeiten zu Unfällen oder gar Verletzten kommt.

Wer sich nicht an diese Vorschriften hält, riskiert nicht nur Verletzte, sondern auch Probleme mit der Versicherung im Schadensfall.

Gesetzliche Vorschriften beachten

Bevor es überhaupt ans Bauen gehen kann, müssen einige Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Diese können ganz unterschiedlich sein: Egal ob sogenannte Baunebenverfahren nach Landesgesetzen, Naturschutzrechtliche, Wasserrechtliche oder Landesstraßenrechtliche Verfahren – sie haben immer das Ziel, den Personen- und Sachwertschutz sicherzustellen. Denn eine Baustelle betrifft nicht nur den Bauherren selbst, sondern auch die Interessen der Nachbarn und der Gemeinde.

Zu den sogenannten Bauvorschriften zählen dabei die Anforderungen der Landes-Bauordnung und die aus ihnen abgeleiteten Vorschriften, alle technischen Baubestimmungen sowie extra Vorschriften der Gemeinden wie beispielsweise die Art der Dachbedeckung, die Dachneigung oder Fenstergrößen.

Zwei Drittel der Unfälle vermeidbar

Sind alle Genehmigungen eingeholt und alle Bauvorschriften ordnungsgemäß erfüllt, ist es wichtig, auf der Baustelle direkt für hohe Sicherheit zu sorgen. Laut einer europäischen Studie sind zwei Drittel aller Arbeitsunfälle und rund 60 Prozent der tödlichen Unfälle auf Baustellen auf Fehlentscheidungen zurückzuführen, die vor dem Baustart getroffen wurden.

Das sogenannte Bauarbeitenkoordinationsgesetz will genau dem entgegenwirken, vermeidbaren Unfällen vorbeugen und die Unfallzahlen sowie Ausfallzeiten senken. Planer, Bauherr, Koordinatoren und ausführende Unternehmen werden dabei als Akteure des Bauvorhabens in die Verantwortung gezogen. Ziel dieser Richtlinie ist vor allem „Planung statt Improvisation“.

Im Zuge dessen muss der Bauherr auch einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) erstellen. Der Plan muss spätestens zwei Wochen vor Baubeginn an das zuständige Arbeitsinspektorat übermittelt werden, wenn es sich um eine Baustelle handelt, die mit besonderen Gefahren einhergeht.

Die richtige Schutzbekleidung – mit Helm und Brille – ist für Männer und Frauen beim Arbeiten unerlässlich. | sirtravelalot / Shutterstock.com

Der SiGePlan muss dabei unbedingt zwei Punkte enthalten: Die geltenden Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter verbunden sind.

Neben allen gesetzlichen Bestimmungen ist die richtige Schutzbekleidung dabei natürlich nie fehl am Platz. Besonders beim Schweißen oder Zimmererarbeiten sollte so immer ein Schutzhelm getragen werden, überall wo kleine Baustoffe wie Späne in der Luft herumfliegen, ist zudem eine Schutzbrille unerlässlich.

Auch ein Gehör- oder Atemschutz darf bei bestimmten Arbeiten nicht fehlen. Dazu zählen insbesondere Feinstaub-, Farbspritz-, Rauch- oder Geruchsschutzmasken. Zur Schutzkleidung gehören auch Handschuhe, die oft auch die Arbeit erleichtern können. Je nach Anforderung können diese aus Latex, Baumwolle, Leinen, Kunststoffen oder unterschiedlichen Lederarten gefertigt sein.

Wer einen Boden verlegt oder sich viel auf den Knien bewegen muss, kann sich Kniepolster oder Knie- und Schienbeinschützer in Schalenform zulegen. Alternativ gibt es auch verschiedenste Arbeitsschuhe, teilweise mit integrierten Schutzkappen. Wichtig ist hierbei in jedem Fall, dass die Schuhe einen guten Halt bieten und ein rutschfestes Profil haben.

www.auva.at

www.baubuero.co.at

www.wohnnet.at

Gina Christof/NÖN-Sonderjournal-Redaktion