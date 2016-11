Rollostoffe gibt es in vielen Designs und natürlich spielt bei der Auswahl auch die Optik eine entscheidende Rolle. Ein Rollokauf, bei dem vornehmlich das Aussehen berücksichtigt wird, kann sich im Nachhinein aber rasch als Fehlentscheidung herausstellen, zum Beispiel, wenn der Fensterbehang keinen ausreichenden Lichtschutz bietet und Blendeffekte Fernsehnachmittage verleiden oder Räume sich über alle Gebühr mit Hitze aufladen. Beim Kauf ist daher unbedingt angeraten, Transparenzgrad und Funktionen zu überprüfen, mit denen der anvisierte Rollo-Kandidat tatsächlich ausgerüstet ist.

Verschiedene Transparenzstufen von Rollos

Ein durchsichtiges und damit stark lichtdurchlässiges Rollo verbreitet ein schönes luftiges Wohnflair. Es ist allerdings vorzugsweise für Räume geeignet, in denen es weder auf Lichtschutz noch Blickschutz ankommt. Soll hingegen die Privatsphäre vor fremder Einsicht geschützt werden, sind Rollotypen ideal, die zwar lichtdurchlässig, aber schon als blickdicht gekennzeichnet sind. Sie schützen zumindest bei Tageslicht davor, dass niemand in das private Reich blickt.

Wer auch während der Nacht bei Lampenlicht ungestört bleiben möchte, muss dann schon auf stark abdunkelnde Modelle zurückgreifen, da sie komplett blickdicht sind. Reine Verdunkelungsstoffe haben auch den Vorteil, dass sie zu 100 Prozent lichtundurchlässig sind und deswegen unter anderem auch Spiegelungen an Bildschirmen oder Fernsehern konsequent in allen Raumlagen abblenden.

Schlaf- und Kinderzimmer & Dachfenster: Immer Verdunkelungsstoffe verwenden

Die Eigenschaften eines Rollos sollten laut Onlinehändlern wie Livoneo unbedingt auf die besonderen Gegebenheiten und Nutzungsarten eines Wohnbereichs abgestimmt sein. Ganz besondere Anforderungen an eine Fensterdekoration stellen zum Beispiel Schlafräume. Denn während des Schlafes wirkt sich hier jeglicher äußere Lichteintrag, wenn auch oft unbewusst, äußerst störend aus. Ein Schlafzimmer, das lediglich mit einem blickdichten und zugleich lichtdurchlässigen Rollotyp ausgestattet ist, bietet nicht gerade die besten Bedingungen für eine erholsame Nachtruhe. Ein Verdunkelungsstoff ist also unverzichtbar, um Autoscheinwerfer, leuchtende Werbetafeln oder den Mondschein abzublenden. Noch elementarer ist eine zuverlässige Abdunkelung in einem Kinderzimmer. Da Säuglinge und kleinere Kinder ein sehr viel höheres Schlafpensum haben und auch am Tag regelmäßig schlafen, gehört eine stark verdunkelnde Fensterdeko in diesem Raum schon mehr oder weniger zur Grundausstattung.

Ein leistungsstarker Lichtschutz empfiehlt sich unter anderem auch für Wohnbereiche direkt unter dem Dach. Sie sind aufgrund der hohen Position am Gebäude prinzipiell stärker der Sonne ausgesetzt ist als niedriger gelegene Wohneinheiten.

Wärme- und kältereflektierende Energiesparrollos

Da es bislang noch kein Fenster gibt, das vollständig isoliert, werden Rollos auch gerne als dekorative Zusatzdämmung genutzt – in Form von sogenannten Thermorollos. Im Vergleich zum klassischen Rollobehang ist ihre Rückseite mit Aluminium beschichtet. Diese reflektiert primär nicht nur Licht, sondern auch Hitze.

Ein wärmeabweisender Rollotyp ist vor allem für Wohnbereiche, die zu Hitzeansammlungen tendieren, eine gute Systemlösung. Das sind in der Regel sämtliche höhere Raumlagen mit Süd- oder Westausrichtung, in die oftmals das Sonnenlicht frontal hereinscheint. Davon betroffen sind auch Zimmer mit sehr großen Fenstern oder verglaste Wintergärten, in denen schnell der Treibhauseffekt für unerträglich hohe Temperaturen sorgt.

Thermorollos wirken nicht nur wärmereduzierend, sondern sind auch kälteabweisend. Im Winter halten sie als Isolationsschicht außerdem die Heizwärme im Innenbereich, was dazu beiträgt, den Heizkostenverbrauch zu senken.

Bei Rollos mit Spezialfunktionen: Auf die geeignete Montage achten

Bei allen Funktionen, die ein Rollo auch haben mag: Wenn die Art der Montage nicht stimmt, wird es sein Leistungsspektrum nur unzureichend oder gar nicht erfüllen können. Eine nahe Anbringung direkt am Fensterflügel, ob verschraubt oder geklemmt, ist einer Mauerwerksmontage in jedem Fall vorzuziehen, da Letztere eine zu große Entfernung zur Fensterscheibe hat. Und das gilt nicht nur für Thermoschutzrollos, sondern auch für Verdunkelungsrollos.

Eine nahe Befestigung vor dem Fensterglas minimiert vor allem auch den Austausch von Wärme, Kälte und Licht an den Seiten des Rollostoffes. Besonders effektiv sind im Handel erhältliche Schienen, die ihn links und rechts gleich komplett abschließen.