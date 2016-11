Die Variabilität der Häuser hat in den letzten Jahren zugenommen, ebenso wie die Qualität. So spiegelt ein modernes Fertigteilhaus, ebenso wie ein frei geplantes Architektenhaus, die Individualität seines Besitzers wieder. Das fängt bei den unterschiedlichen Bauweisen an und endet bei einer umfangreichen Auswahl von Ausstattungselementen.

Beliebte Klassiker: Holzriegelhäuser bieten bewährte Qualität

Holzriegelhäuser blicken in Österreich auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. In den Alpen stehen zahlreiche dieser, von historischen Baumeistern erstellten, charmanten Gebäude, die ihre lange Haltbarkeit ganz ohne Frage unter Beweis gestellt haben. Die Hersteller moderner Fertigteilhäuser nutzen die Vorteile des Holzriegelbaus für sich, die meisten ihrer Produkte besitzen eine tragende Konstruktion aus massiven Holzbalken. Hinzu kommen moderne Materialien und Techniken, die ein fachwerkartiges Holzständer-Gebäude der Neuzeit entstehen lassen, das von den Erkenntnissen aus vielen Jahrhunderten profitiert. Hier zwei Beispiele:

Der Fachwerk-Skelettbau erweist sich bezüglich der Raumgestaltung als besonders flexibel, da es keine tragenden Innenwände gibt. Auch die Außenansicht lässt sich frei kreieren, möglich ist sichtbares Fachwerk ebenso wie eine Ziegelvermauerung und herrlich offene Glasfassaden. Der Vorfertigungsgrad fällt bei dieser Bauweise allerdings eher gering aus, das verlängert die Bauzeit.

Die Holzrahmen-Bauweise ermöglicht wiederum eine besonders schnelle Errichtung des Gebäudes, der tragende Holzrahmen erhält hierbei eine Verkleidung aus Holzwerkstoffplatten. Andere Baustoffe werden nach Bedarf hinzugefügt, je nachdem, ob es sich um eine Innen-, Außenwand oder Decke handelt. Durch geringe Wandstärken entsteht eine bis zu 10 % vergrößerte Wohnfläche, ohne dass darunter die Wärmedämmung leidet. Möglich ist sowohl eine teilweise als auch eine komplette Vorfertigung der Einzelelemente.

Die Blockbohlenbauweise gehört zu den ältesten Konstruktionsarten der Welt, eine Wand besteht aus aufgeschichteten Bohlen, die durch sogenannte Verkämmungen miteinander verbunden sind. Bei der Verkämmung erhalten zwei Hölzer an ihrem Kreuzpunkt einen passgenauen Ausschnitt, sodass sie sich miteinander verzahnen lassen. Moderne Fertigteilhäuser in Blockbohlenbauweise besitzen im Außenwandbereich einen zweischaligen Aufbau, der die Dämmung beinhaltet. Fachleute unterscheiden zwischen Rundstamm-Blockbohlen, Vierkant-Blockbohlen und Lamellen-Blockbohlen. Das günstigste Setzverhalten weisen die Lamellen-Blöcke auf, da hier das strapazierfähige Kernholz außen liegt.

Langlebig und stabil: das Fertigteilhaus in Massivbauweise

Bei einem Fertigteilhaus kann es sich durchaus auch um ein echtes Massivbauhaus handeln: Laut hausbaumagazin.at besteht der Unterschied zum Architektenhaus darin, dass die einzelnen massiven Bauteile in der Halle vorgefertigt werden. So kann es sich bei einem Fertigteilhaus in Massivbauweise prinzipiell auch um ein Holzriegelhaus handeln, hinzu kommen Wände aus Ziegeln, Kalksandstein oder Leichtbeton, die im passgenauen Format auf die Baustelle gelangen. Das Ergebnis besitzt in der Tat keinen typischen »Fertigbaucharakter«, sondern es kann in sämtlichen Bereichen mit einem per Handarbeit gemauerten Heim mithalten.

Leicht und doch massiv: Fertigteilhaus in Ziegelverbundbauweise

Eine leichte Variante des massiven Fertigteilhauses besteht darin, die Wände in Ziegelverbundbauweise zu erstellen. »Normale« Ziegel besitzen ein zu hohes Gewicht, um daraus transportierbare Wände zu fertigen, doch mittels moderner Technologien entstanden ziegelähnliche Bausteine, die durch Stahlnetze und Gitter miteinander verbunden sind. Eine Wand aus diesen Elementen erhält noch einen stabilisierenden Rahmen und kann vor Ort direkt in den Bau eingefügt werden. Die Ziegelverbundbauweise überzeugt durch hervorragende Werte bezüglich Brand- und Schallschutz, das Material wirkt außerdem wärmedämmend.

Schwergewichtig: Fertigteilhaus aus Betonelementen

Beton ist und bleibt ein schweres Baumaterial, auch wenn es zu einem Fertigteilhaus gehört. Darum gehört diese Bauweise zu den selteneren Konstruktionen, gern auch in Kombination mit leichterem Porenbeton oder wärmedämmendem Blähbeton – neben dem schweren gegossenen Beton und den rustikalen Betonsteinen. Diese Bauweise lässt sich ebenfalls dem Massivbau zuordnen, die Anlieferung erfolgt hauptsächlich im nahen Umkreis der produzierenden Unternehmen, um Lieferkosten zu sparen. Bezüglich der Stabilität kann ein solches Betonhaus problemlos mit einem Architektenhaus konkurrieren.

Für geübte Heimwerker und Sparfüchse: das Bausatzsystem

Nummerierte Einzelteile, ein übersichtlicher Bauplan und genügend helfende Hände: Das sind die passenden Zutaten für ein Fertigteilhaus nach Bausatzsystem. Die Materialien können dabei ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Wünsche der Bauherr hegt. Sicher ist nur, dass jede Menge Arbeit für den Laien-Bautrupp ansteht, dabei aber auch die Kosten sichtlich sinken.