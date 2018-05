NÖN: Demnächst wird das 25-Jahr-Jubiläum des OIB gefeiert: Auf Basis welcher Überlegung wurde es damals gegründet?

Nikolaus Fuchs: Im Rahmen des EU-Beitritts wollten die Länder die notwendige Neuausrichtung ihrer Baustoffzulassungen und Baugesetze gemeinsam und gut abgestimmt vollziehen. Das bisherige System von Baustoffzulassungen durch die Prüfstellen der Landesregierungen musste an die europäische Bauprodukterichtlinie angepasst werden. Um dafür eine Basis zu schaffen und die Interessen der Länder zu koordinieren, kamen diese überein, den bereits existierenden „Bundesländerausschuss für Bauarten und Bauweisen“ (BABB) in eine gemeinsame Institution nach Vorbild des „Deutschen Instituts für Bautechnik“ überzuführen.

Wie hat sich der Aufgabenbereich von damals zu heute verändert?

Fuchs: Es gibt ständig Veränderungen, vor allem aufgrund der europäischen Entwicklung. Seit 1998 regelt die „ÜA-Kennzeichnung“ [Anm.: „Übereinstimmung Austria“] die Verwendbarkeit nicht-CE-gekennzeichneter Produkte in Österreich, gleichzeitig stieg die Zahl europäischer technischer Zulassungen durch das OIB stetig. 2010 kam die Marktüberwachung und 2013 die Produktinfostelle infolge der EU-Bauprodukteverordnung hinzu, danach die Umsetzung der Gebäude-, Ökodesign- und Ökolabelrichtlinien. Die Tätigkeit als Akkreditierungsstelle wurde hingegen 2010 beendet und zum Bund verlagert.

Wie haben sich die Herausforderungen verändert?

Fuchs: Das OIB ist nach 25 Jahren ein ganz wesentlicher Teil des Landesbaubereichs geworden. Die Herausforderung liegt in den wachsenden Aufgaben aus der Umsetzung europäischer Rechtsakte und in der laufenden Aktualisierung von OIB-Richtlinien und Baustofflisten.

Gibt es bundesländerspezifische Unterschiede? Wie schaut es konkret in Niederösterreich aus?

Fuchs: Die Kunst der Harmonisierung besteht ja darin, länderspezifischen Besonderheiten in angemessener Weise gerecht zu werden und gleichzeitig einen gemeinsamen Nenner für Mindestanforderungen zu finden. Dafür wurde mit den OIB-Richtlinien das Baurecht seit 2007 weitgehend harmonisiert.

Niederösterreich nimmt hier jedoch eine Sonderstellung ein. Die meisten Bundesländer verweisen in ihren Baugesetzen auf die OIB-Richtlinien (Ausgabe 2015), sodass diese als gesetzliche Mindestanforderungen eins zu eins verbindlich sind. In Niederösterreich dienen die OIB-Richtlinien der Ausgabe 2011 zwar als Basis, jedoch wurden bei einigen Bestimmungen Abweichungen vorgenommen.

Warum ist eine Vereinheitlichung bautechnischer Anforderungen überhaupt notwendig?

Fuchs: Die erreichte Harmonisierung der neun Bauordnungen in den OIB-Richtlinien ist ein entscheidender Schritt, der mit zunehmender Vernetzung und Internationalisierung noch an Bedeutung gewinnen wird. Technologische Entwicklungen und EDV-Einsatz verlangen einheitliche und klare Vorgaben im Gegensatz zu zahlreichen, kleinräumigen Sonderregelungen.

Welche Anforderungen müssen Bauprodukte erfüllen, um allen rechtlichen Anforderungen in Österreich zu entsprechen?

Fuchs: Genau diese Frage beantwortet die Produktinfostelle des OIB. Es ist zu unterscheiden zwischen den einerseits über 400 harmonisierten Produktgruppen mit CE-Kennzeichnungspflicht, wie beispielsweise Ziegeln, Fenstern, Glas, Betonfertigteilen, Zement, vielen gängigen Dämmstoffen und tragenden Metallkonstruktionen. Andererseits gibt es national geregelte Produkte mit dem ÜA-Kennzeichen, wie Brandschutztüren, Holzfertigteile, Betonstahl und Transportbeton. Neben diesen Kennzeichnungen müssen auch die deklarierten Kennwerte den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen, die sich aus den OIB-Richtlinien und Baustofflisten ergeben.

Billiges Bauen, sicheres Wohnen und Klimaschutz: Ist dieses Spannungsfeld überhaupt zu meistern?

Fuchs: Das ist ein wesentlicher Punkt. Ganz sicher gibt es dieses Spannungsfeld, das sich noch verstärken wird, aber das auch ein Antrieb zu Neuem und die Basis wirtschaftlicher Impulse für die Zukunft sein kann. Gerade deshalb ist es wichtig, sich um innovative Lösungen und Bauprodukte zu kümmern, was ja auch eine Aufgabe des OIB ist.

Wie sehen nachhaltige Lösungen der Zukunft aus?

Fuchs: Nachhaltig sind genau jene Lösungen, die in Zukunft auch längerfristig Bestand haben werden. Bedürfnisse, Ansprüche und Vorstellungen befinden sich im Umbruch und es wird zunehmend deutlich, dass Wachstum nach altem Muster an seine Grenzen stößt. Es gibt viele positive Entwicklungen, die eine Trendwende anzeigen. Holz und andere Naturstoffe erobern den Baubereich (zurück) und die Fragen nach Energieverbrauch, Wiederverwertbarkeit und nicht zuletzt der Lebensdauer von Bauwerken drängen in den Vordergrund. All dem einen Rahmen aus Baurecht und Bautechnik zu geben, ist die Aufgabe des OIB.

Von Carina Rambauske/NÖN-Sonderjournal-Redaktion