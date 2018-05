Das Weingut Alzinger in Unterloiben wurde vom Kremser Architekten Thomas Tauber geplant. Der Wirtschaftstrakt und die Mitarbeiterunterkunft des Weingutes wurden miteinander verschmolzen und bilden eine homogene Einheit, die sich ideal in den historischen Gebäudekern in der Wachau einfügt. Großer Wert wurde auch auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gelegt.

| Thomas Kirschner