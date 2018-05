Wer ein Haus plant, sollte dabei nicht nur bedenken, was ihn ästhetisch anspricht, sondern sich zu allererst auch informieren, welche Funktionen eines Hauses etwa gefördert werden ... zum Beispiel beim Thema Sicherheit.

Das Land Niederösterreich hilft hier Häuslbauern, ihre Eigenheime und Wohnungen einbruchssicherer zu machen. Den Antrag, um eine Förderung zu bekommen, können alle natürlichen Personen stellen. Das sind etwa EigentümerInnen, MiteigentümerInnen, WohnungseigentümerInnen, Bauberechtigte und Mieter.

Juristische Personen wie etwa Gemeinden, Vereine, Wohnungseigentumsgemeinschaften haben keinen Anspruch auf diese Förderungen. Gefördert wird durch die NÖ Wohnbauförderung zum Beispiel der Einbau von Alarmanlagen, Sicherheitseingangstüren bei Ein- oder Zweifamilienhäusern, Reihenhäusern und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Wie man den Antrag richtig stellt

Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf der Einbau/die Inbetriebnahme nicht länger als sechs Monate zurückliegen. Der Zuschuss kann pro Maßnahme innerhalb von zehn Jahren nur einmal gewährt werden. Es besteht jedenfalls kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förderung.

Der Antrag „Sicheres Wohnen“ kann ausschließlich online unter der folgenden Adresse gestellt werden: www.noe.gv.at/sichereswohnen-antrag

Nicht nur was die Sicherheit für die Hausbewohner betrifft, bietet das Land NÖ Fördertöpfe an. Die Eigenheimförderung erfolgt in Form eines Darlehens mit einer Laufzeit von 27,5 Jahren und ist mit einem Prozent jährlich im Nachhinein verzinst.

Die Höhe des Darlehens ergibt sich aus dem Punktesystem für nachhaltige Bauweise, der Familienförderung sowie dem Bonus für die Lagequalität.

Voraussetzungen dafür sind:

Einbau eines innovativen klimarelevanten Heizsystems und Einbau einer Solar- oder Photovoltaikanlage.

Die festgesetzten Einkommensgrenzen dürfen nicht unterschritten werden.

Einen Antrag können natürliche Person, die österreichische StaatsbürgerInnen oder Gleichgestellte (z. B.: EWR-BürgerInnen) sind, stellen.

Das Darlehen ist grundbücherlich sicherzustellen; achten Sie auf die Belastungsgrenze.

Aufnahme des Hauptwohnsitzes bei Fertigstellung

Welche Objekte werden gefördert?

Im Wohnungsbau wird die Errichtung von Wohnungen in Mehrfamilienwohnhäusern sowie von Wohnheimen gefördert.

Eine Wohnung ist eine Einheit, die aus Wohn-, Aufenthalts- und Nebenräumen, zumindest jedoch aus einem Wohnraum samt Nebenraum besteht und die baubehördlich als Wohnung bewilligt ist.

Ein Wohnheim ist ein Gebäude, das baubehördlich als solches bewilligt ist und zumindest zum Teil zur Unterbringung von:

behinderten, betreuungsbedürftigen (betreutes Wohnen) oder sozial bedürftigen Menschen dient oder

zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung, Berufsausübung, Erholung oder Altersversorgung bewohnt wird.

www.noe.gv.at

Theresa Sturm/NÖN-Sonderjournal-Redaktion