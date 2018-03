1. Das Osterfest hat kein festes Datum...

weil sich der Termin nach dem Mondkalender richtet. An Aschermittwoch sind es 40 Tage bis zum Osterfest. Daher fällt das Fest immer zwischen den 22. März und 25. April.

2. Das teuerste "Osterei" der Welt ...

ist mit über 1.000 Diamanten besetzt. Das seltene Fabergé-Ei wurde 1997 für 12.5 Millionen Euro versteigert.

3. In manchen Gegenden Perus ist das Färben der Eier nicht nötig...

da die Hühner von selbst blaue Eier legen. Dies ist in den Anden auf die mancherorts hohe Schwefelkonzentration im Boden zurückzuführen, die für die blaue Färbung der Schale sorgt.

4. Die Osterinseln heißen Osterinseln...

weil ein niederländischer Seemann im Jahr 1722 an einem Ostersonntag auf der kleinen Insel mitten im Pazifik ankam. Weniger als 6.000 Einwohnern bewohnen das Eiland, dass vor allem durch seine riesigen Steinskulpturen bekannt ist.

5. "Last Christmas" sollte ursprünglich...

"Last Easter" heißen und zu Ostern veröffentlicht werden, doch dann wurde im letzten Moment noch umdisponiert. Ob der Song auch so zu einem Kulthit geworden wäre?