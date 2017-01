Das TierQuarTier Wien, Süßenbrunner Str. 101, 1220 Wien, vergibt folgende Tiere:

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Hunde: 01/734 11 02-115.

Katzen und Kleintiere: 01/734 11 02-116.

Die beiden Bulgarischer Hirtenhund-Welpen Bella und Anna sind sehr anhänglich und haben ein sanftmütiges Wesen. Sie wünschen sich ein schönes neues Zuhause in einem Haus mit Garten in einer ruhigen Wohngegend. Ihre Zweibeiner sollten Hundeerfahrung – am besten bereits mit Herdenschutzhunden – haben.

Bella | NOEN

Die junge Labrador Retriever-Mischlingshündin Lana ist sehr ängstlich. Sobald sie jedoch Vertrauen gefasst hat, zeigt sie sich von ihrer sehr anhänglichen Seite. Lana sucht ein neues Zuhause ohne kleine Kinder – am besten in einer ruhigen Wohngegend. Sie wünscht sich hundeerfahrene Zweibeiner, die ihre Körpersprache richtig interpretieren und sich auch entsprechend verhalten können.

Lana | NOEN

Tata ist ein elfjähriger Dackelmischling. Er stammt aus Ungarn, wo er als Spielzeug für die Kinder ausgedient hat. Der kleine Kerl dürfte nicht viel Gutes erlebt haben, er ist bei bestimmten Berührungen sehr misstrauisch und in ungewohnten Situationen schnell gestresst. Hat er zu jemandem Vertrauen gefasst, ist er sehr anhänglich und verschmust. Tata sucht ein ruhiges, sehr liebevolles Zuhause abseits der Stadt, wo man Zeit und Geduld hat. Tel.Nr.: Fr. Michaela, 0680/2402260.