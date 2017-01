Sally wurde gemeinsam mit ihren vier Welpen herumstreunend aufgegriffen und ins Tierheim gebracht. Sie wurde nun kastriert und darf in ein neues Zuhause ziehen. Sally leidet an Blasensteinen, welche aber mit einer speziellen Futterpaste verkleinert und an der Neubildung gehindert werden können. Sie braucht ein ruhiges Zuhause, eventuell mit vorhandenem Rüden.

| Tierheim Dechanthof