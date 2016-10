NÖN: Alljährlich ist am 4. Oktober Welttierschutztag. Wie steht es um den Tierschutz in Österreich?

Heistinger: Mit seinem Bundestierschutzgesetz, der Umsetzung seiner Tierhaltungsrichtlinien und den dazu wissenschaftlichen Einrichtungen liegt Österreich sicher im Spitzenfeld. Dennoch, es gibt auch bei uns Tierleid. Das wird von Tierliebhabern oft übersehen, die Tierrettungsaktionen über Grenzen hinweg starten.

Warum sind solche Rettungsaktionen mit Skepsis zu betrachten?

Manche Tierkrankheiten sind auf den Menschen übertragbar – die gefürchtetsten haben in der Vergangenheit zu den größten Nöten geführt, beispielsweise Pest und Ebola. Deshalb ist der Tierarzt auch ein Gesundheitsberuf. Es ist unsere Aufgabe, das Überspringen einer Krankheit im Tierbereich auf die Menschen zu verhindern. Ein Beispiel ist die Tollwutbekämpfung, die nach wie vor aktuell ist, da illegal importierte Tiere, neben anderen Krankheiten, auch die Gefahr der Tollwutübertragung mitnehmen.

Ist Niederösterreich, neben Wien und Burgenland, aufgrund seiner Grenznähe von illegalem Welpenhandel verstärkt betroffen?

Auf jeden Fall. Die Leute kaufen Rassewelpen scheinbar billig im Ausland, kommen im Endeffekt aber teurer, weil sie krank sind und Mehrkosten für Medikamente etc. entstehen.

Die Tier-Mensch-Beziehung sowie die medizinischen Möglichkeiten haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Wie wirkt sich das im Alltag des Tierarztes aus?

Ein Problem ist die zunehmende Vermenschlichung von Tieren, die auch zu fehlender Tiergerechtigkeit führen kann. In der Tiermedizin ist bereits vieles möglich. Dennoch ist die künstliche Verlängerung von Tierleben kein Freibrief, es auch in jedem Fall zu tun. Viele Tierbesitzer verlangen jedoch danach. Bei Zivilisationskrankheiten ist das oft zu beobachten. Hunde haben schwere Gelenkkrankheiten, Diabetes etc., aber nur, weil das Tier einfach zu fett ist. Oder Erkrankungen der Ausscheidungsorgane, die oft auf falsche Ernährung und Haltung der Tiere zurückzuführen sind.

Es kommt sogar vor, dass manche ihre Tiere vegetarisch bzw. vegan ernähren.

Das stimmt leider. Schwere Stoffwechselerkrankungen, verursacht durch den Besitzer, entstehen dadurch. Aber auch das Gegenteil, die Fütterung nur mit Fleisch, kommt vor. Im Internet finden Tierbesitzer jene Bestätigung, die sie suchen, und hinterfragen es bedauerlicherweise auch nicht.

Wäre ein Befähigungsnachweis zur Haltung von Tieren eine Lösung?

Nein, ein „Tierhaltungsführerschein“ ist nicht erstrebenswert, das treibt lediglich andere in die illegale Tierhaltung. Aufklärung ist der bessere Weg. Ein erster Schritt ist die Vermittlung von Tierschutz und artgerechter Tierhaltung in der Schule – was Tierärzte auch tun.

Es gibt bereits Psychologen für Katzen, Masseure für Hunde etc. − wer darf kranke Tiere behandeln?

Alles was mit der Untersuchung und Betreuung eines kranken Tieres zu tun hat, ist Aufgabe des Tierarztes und für andere strafbar. Um jedoch das Wohlbefinden eines gesunden Tieres zu steigern, ist es erlaubt, solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Meistens dient das zur Kompensation des schlechten Gewissens für den Tierbesitzer, weil er zu wenig Zeit hat.

Ist die tierärztliche Versorgung in Niederösterreich ausreichend?

Die tierärztliche (Not)versorgung funktioniert gut, was jedoch keine Selbstverständlichkeit ist, sondern auf die Einsatzbereitschaft jedes einzelnen Tierarztes zurückgeht. Wir haben viel erreicht – von der Erstversorgung von verletzten Fundtieren bis hin zu den Streunerkatzen-Kastrationsprojekten in Kooperation mit der Landesregierung. Diese Kooperationen sollen als Beitrag zum Tierwohl bestehen bleiben.

Tierzahlen in NÖ

Hunde: ca. 170.000

Katzen: ca. 500.000

Kaninchen etc.: ca. 100.000

Reptilien: ca. 40.000

Pferde, Esel etc.: ca. 16.000

Rinder: ca. 450.000

Schweine: ca. 780.000

Geflügel: ca. 4.000.000

Im Rahmen der Ausstellung „MuH − Mensch und Haustier“ im Landesmuseum in St. Pölten sind am 6. November Werke des VETART-Kunstforums der österreichischen Tierärzteschaft ausgestellt.

www.vetart-kunstforum.at