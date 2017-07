„Vier Pfoten“ legt eine beeindruckende Halbjahresbilanz der EGS Haringsee vor: Demnach wurden dort von Jänner bis Ende Juni insgesamt 858 Wildtiere zur Pflege übernommen. Ein großer Teil davon konnte nach der Rekonvaleszenz wieder in die Natur entlassen werden, einige bleiben dem EGS-Team um Hans Frey als Dauerpatienten erhalten.

„Allein seit Anfang Mai hat die EGS 610 Tiere übernommen“, berichtet „Vier Pfoten“-Expertin Brigitte Kopetzky. „Das liegt daran, dass das Frühjahr die Zeit der Jungtiere ist. Es sieht derzeit so aus, als würden wir die Vorjahreszahl im Gesamtjahr noch übertreffen.“ Im gesamten Jahr 2016 versorgte die EGS 1.431 Tiere.

„Die Mehrzahl der Jungtiere, die seit Mai aufgenommen wurden, sind Krähenfindlinge“, erklärt Kopetzky. „Auch Stockenten sind zahlreich vertreten.“ Generell verpflegt die EGS alle möglichen Wildtiere, neben Vögeln auch Igel und Feldhasen sowie Schildkröten. Die EGS ist in Europa die einzige Pflegestation, in der Jungvögel durch Ammen derselben Art, also in einem natürlichen Familienverband, großgezogen werden können. Dadurch werden schädliche Folgen der Handaufzucht vermieden. Zu Beginn 2016 wurde die Tierschutzsparte der

EGS von „Vier Pfoten“ übernommen, zuvor hatte die Tierschutzorganisation die Station unterstützt.

Aktuell ist die Zeit der Turmfalken: „Fast täglich bekommen wir Turmfalkenjunge“, so Kopetzky. „Viele davon sind aus Wien, wo aus dem Nest gefallene Tiere tatsächlich geborgen werden müssen. Es wäre zu gefährlich, sie im Straßenverkehr zu lassen.“ Allgemein weist die EGS darauf hin, dass nicht alle alleingelassenen oder verirrten Jungtiere geborgen werden müssen. „Oft haben die Eltern das Junge im Blickfeld“, betont Kopetzky. „Das Beste in so einem Fall ist, eine erfahrene Wildtierstation wie die EGS anzurufen und sich beraten zu lassen.“