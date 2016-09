Jeden Monat werden in Österreich mehrere Giftköder gefunden. In dieser Woche wurden gleich drei Vorfälle gemeldet – zwei davon in Niederösterreich und einer in Wien. Die niederösterreichische Marktgemeinde Sollenau warnt gestern auf ihrer Facebookseite, dass im gesamten Gemeindegebiet illegal Rattengift ausgelegt wird. Am 20./25. September schlugen Tierquäler in Wieselburg gleich doppelt Mal zu: Zunächst wurde am 20. September eine mit Messerklingen versetzte Knackwurst in einen Garten geworfen. Am 25. September nahm ein junger Rottweiler einen Köder zu sich, der vermutlich mit Rattengift versetzt war. Das sechs Monate alte Tier schwebt in Lebensgefahr.

Mit Rasierklingen gespickte Fleischstücke oder „Leckerlis“, die mit Rattengift oder Schneckenkorn versetzt werden – der Einfallsreichtum der Tierhasser kennt offenbar kaum Grenzen. Besorgniserregend ist neben der Ideenvielfalt der Tierquäler aber vor allem die steigende Zahl der Vorfälle. Hier eine Chronik der letzten gemeldeten Giftköder-Attacken.

Giftköder-Alarm: Kostenloser WhatsApp-Dienst rettet Tierleben

Um die Vierbeiner bestmöglich vor Tierhasser zu schützen, haben die TIERFREUNDE ÖSTERREICH in Zusammenarbeit mit giftwarnung.info einen Giftköder-Alarm entwickelt. Der kostenlose WhatsApp-Service setzt Hundehalter stets über aktuelle Giftköderfunde in Kenntnis. Die Warnungen kommen schnellstmöglich und ohne Umwege direkt aufs Smartphone.

Die Anmeldung zum Giftköderalarm erfolgt kostenlos, unkompliziert und völlig unverbindlich über die Website der TIERFREUNDE ÖSTERREICH oder über www.giftköder.at. Nach der Registrierung erhalten Tierhalter jedes Mal eine automatische Warnung via WhatsApp, sobald ein neuer Giftköder gefunden wurde.

Giftköder-Symptome: Darauf ist zu achten

Das größte Problem bei Giftködern ist, dass die Bandbreite der Methoden ganz enorm ist. Genauso verschieden sind somit auch die Symptome, die oftmals erst nach mehreren Stunden oder gar Tagen auftreten. Bei auffälligen Symptomen wie Erbrechen, Bewusstlosigkeit oder Blut im Urin sollten Tierhalter unverzüglich einen Tierarzt aufsuchen. Aber auch extreme Müdigkeit oder ungewöhnlich unruhiges Verhalten des Vierbeiners könnten erste Anzeichen für eine Vergiftung sein. Beim geringsten Verdacht sollte in jedem Fall ein Tierarzt konsultiert werden.