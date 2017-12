Dieses Mal wurde die Schimpansenforscherin mit ins Katta-Gehege genommen. Sie habe sich aber auch gewünscht, den Königspython zu sehen. "Die Kattas zu füttern, war für mich natürlich ein besonderes Erlebnis. Aber ich habe auch eine Schlange am Arm gehabt, sie fühlte sich einfach toll an. Es war ein schöner Besuch", freute sich Goodall. Nebenbei gab sie Autogramme für die Tierpfleger und bedankte sich dafür, dass sie sich "so gut um die Tiere kümmern".