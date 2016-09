Im Sommer zieht es vor allem passionierte Wanderer, Kletterer und Radfahrer hierher. Winter und beginnendes Frühjahr machen die alpinen und hochalpinen Regionen Südtirols, insbesondere die Dolomiten und die Ötztaler Alpen, zum Paradies für Skifahrer, Snowboarder und Langläufer. Zu allen Jahreszeiten fasziniert Südtirol mit seiner einzigartigen Mischung aus ländlich-traditionellen Dorflandschaften, qualitativ hochwertiger Hotellerie und Gastronomie und italienisch-mediterraner Lebensart. Südtirol ist von Deutschland aus leicht erreichbar und lässt sich wegen seines gut ausgebauten Straßennetzes bequem entdecken. Da überall deutsch gesprochen wird, fühlt man sich sofort heimisch und genießt überall die traditionelle Südtiroler Gastfreundschaft.

Faszinierende Städte und romantische Dörfer

Im sonst überwiegend ländlichen Südtirol bieten neben der sehenswerten Landeshauptstadt Bozen vor allem die zahlreichen Kleinstädte und Dörfer Attraktionen für die ganze Familie. Bozen, die Hauptstadt der gleichnamigen Autonomen Region, ist mit rund 103.000 Einwohnern die Metropole Südtirols. Die Altstadt mit ihren charakteristischen Laubengängen und die Gegend rund um Obstmarkt, Waltherplatz und Kornplatz sind Shoppingparadise für Besucher jeden Alters. Die nahen Schlösser Maretsch, Runkelstein, Sigmundskron und Ried sind Attraktionen für alle Geschichtsinteressierten. Im Schloss Sigmundskron hat der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner eine Teileinrichtung seines dem Alpinismus und dem Leben der Bergvölker gewidmeten "Messner Mountain Museums" etabliert.

Für viele Besucher Bozens ist das Südtiroler Archäologiemuseum ein Highlight, da hier die weltberühmte Gletschermumie "Ötzi" ausgestellt ist. Die traditionsreiche Kurstadt Meran bezaubert durch ihr an K.u.K.-Monarchie erinnerndes Flair. Seinerzeit war das mondäne Meran als "Südbalkon der Monarchie" bevorzugter Urlaubsort des Geburts- und Geldadels Österreich-Ungarns. Wahrzeichen der Stadt ist das hoch über Meran gelegene Schloss Trauttmannsdorff, in dem auch die legendäre Kaiserin Elisabeth ("Sisi") mehrfach wohnte.

Das Meraner Land mit seinen malerischen Dörfern und Kleinstädten verwandelt sich zur Obstblüte in ein weißes Blütenmeer. Es ist berühmt für seine üppigen Wein- und Obstkulturen, durch die zahlreiche Wanderwege führen. Die historische Bischofsstadt Brixen fasziniert durch ihren historischen Dom und ihre mittlalterliche Altstadt. Das von seinem Schloss überragte Bruneck ist weithin bekannt für sein historisches Stadtzentrum und bietet perfekte Infrastrukturen für Wanderer, Kletterer, Mountainbiker und Wintersportler. Für einen einzigartigen Familienurlaub in Südtirol findet man zahlreiche Anregungen auf der Webseite www.familienhotels.com.

Erlebnisreicher Abenteuerurlaub für Familien mit Kindern

Südtirol ist ein Paradies für Familien mit Kindern jeden Alters. Ob man die Ferien sportlich-aktiv verbringen möchte oder einen entspannten Genießerurlaub vorzieht - hier kommt man überall auf seine Kosten. Die eindrucksvollen Bergregionen um Ortler, Drei Zinnen und Schlern faszinieren vor allem Bergsteiger, Kletterer und Tourengeher. Das Meraner Land, der Vinschgau, das Grödnertal sowie das Passeier-, Eisack- und Pustertal ziehen besonders Wanderer, Radfahrer und Mountainbiker an. Südtirol, Heimat der berühmten Haflinger, ist auch ein Paradies für Reiter und alle Pferdefreunde. Wind- und Kitesurfer sowie Gleitschirmflieger finden am Kalterer See ideale Bedingungen. Die subalpinen und alpinen Regionen Südtirols sind ideal für alle Arten des Wintersports.